La mujer que resultó herida en el accidente que dejó dos muertos este miércoles en la avenida Coronel Juan María Lora Fernández, en el sector Los Ríos, en el Distrito Nacional, permanece ingresada en un centro de salud en estado delicado.

Sonia, como fue identificada, fue impactada por una camioneta junto a su hija de dos años y un hombre conocido como Yefron. La menor y el hombre fallecieron en el lugar del hecho.

La información fue confirmada a Diario Libre por su esposo, conocido como Juanito, y por el líder comunitario Francisco Predestin.

Detalles del accidente

El suceso ocurrió alrededor de las 11:00 de la mañana de este miércoles, cuando las tres personas, todas de nacionalidad haitiana, se encontraban en la isleta de la avenida vendiendo aguacates y frutas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/05/whatsapp-image-2026-08-05-at-162747-36e58df9.jpeg Lugar del accidente en el que fallecieron dos personas. (DIARIO LIBRE ESTARLIN ROSA)

Reacciones comunitarias

Presuntamente, el conductor de la camioneta perdió el control del vehículo y los atropelló.

Según relató Maritza, residente del sector Esperanza, en Los Ríos, donde vive Sonia junto a su familia, tras el accidente varios comunitarios acudieron al lugar y les brindaron los primeros auxilios.

"Porque a mí me llamaron y me dijeron que había un accidente allá abajo. Salí corriendo con todo el mundo y, cuando llegué al lugar, los policías no me querían dejar pasar, pero les dije que yo la conocía a ella y a la niña", expresó.

Narró que, al acercarse a Sonia, se dio cuenta de que aún estaba con vida, por lo que pidió ayuda a los presentes para trasladarla a la Clínica Independencia Norte, ubicada a poca distancia del lugar del accidente.

"Yo dije: 'Vamos, dominicanos, ayúdenme, que ella está viva'. Entre varios la llevamos a la clínica a pie porque queda ahí mismo. La niña ya estaba muerta y el señor también, porque quedaron arrollados", contó.

De acuerdo con los parientes de Sonia, esta fue trasladada después al Hospital Salvador B. Gautier. Allí se informó que el estado de Sonia es delicado.

Más de 19 años vendiendo en la zona

El hermano de Yefron, quien perdió la vida en el accidente, explicó que se enteró de la tragedia mediante una llamada telefónica.

"Cuando llegué vi la yipeta (camioneta) en el muro y a los tres tirados en el piso", dijo.

De acuerdo con el familiar, identificado como Miguel, el conductor, quien fue arrestado por las autoridades, presuntamente se "encontraba bajo los efectos del alcohol".

"La gente me dice que, cuando perdió el control y lo detuvieron, estaba tomado; o sea, había consumido alcohol. Tú sabes que eso es un peligro, conducir así", manifestó.

Los comunitarios del sector Los Ríos señalaron que Yefron llevaba al menos 19 años vendiendo aguacates en la zona y que esa actividad constituía uno de los principales sustentos de su familia.

Lo describieron como un hombre decente y muy querido por los residentes. En cuanto a Sonia, explicaron que se dedicaba a la venta de frutas y aguacates desde hacía pocos meses, aunque residía desde hace al menos cuatro años en el sector Esperanza.

Investigación en curso

Hasta el momento, se desconoce la identidad del conductor involucrado y las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente.

Los familiares de las víctimas exigieron a las autoridades realizar una investigación exhaustiva para esclarecer el hecho que cobró la vida de dos personas.