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Nuevo Código Penal República Dominicana
Nuevo Código Penal República Dominicana

Abogado afirma que el nuevo Código Penal obligará a ampliar el sistema penitenciario

El nuevo marco legal también introduce la responsabilidad penal para las empresas, lo que requerirá que implementen programas de cumplimiento y controles internos

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    Abogado afirma que el nuevo Código Penal obligará a ampliar el sistema penitenciario
    La Cárcel Pública de Baní-Hombres. (ARCHVO / DIARIO LIBRE)

    El abogado y sociólogo Víctor Mateo Vásquez afirmó que la entrada en vigencia del nuevo Código Penal tendrá un fuerte impacto en el sistema penitenciario dominicano, por lo que el Gobierno deberá construir nuevas cárceles para responder al aumento de la población carcelaria que prevé el nuevo marco legal.

    El jurista criticó que el período de vacatio legis se utilizara para introducir modificaciones al Código en lugar de desarrollar una campaña de orientación dirigida a la ciudadanía.

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    Impacto penitenciario

    Durante una entrevista en el programa A Diario, de Space 89.3 FM, señaló que, aunque el Ministerio Público y el Poder Judicial capacitaron parte de su personal, la población no recibió información suficiente sobre la legislación aprobada. No obstante, expresó confianza en la comisión encargada de revisar el texto, encabezada por Milton Ray Guevara.

    • Mateo Vásquez también advirtió que la nueva responsabilidad penal de las personas jurídicas obligará a las empresas a implementar programas de cumplimiento (compliance), códigos de ética y controles internos para prevenir sanciones económicas e inhabilitaciones, ya que el Código permitirá perseguir penalmente a las empresas y no solo a las personas físicas.
    TEMAS -

      Periodista egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Ha colaborado con diversos medios de comunicación, entre ellos El Nuevo Diario, El Nacional y Almomento.net. Durante varios años se desempeñó como corresponsal de radio para Diario Noticias, Radio Enriquillo y Noticiario Popular.