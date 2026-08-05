Protestan en comunidad de Santiago en reclamo de obra vial inconclusa

Manifestantes portan pancartas con su demanda durante la protesta en reclamo de la terminación de la carretera ( FUENTE EXTERNA )

Autoridades distritales, líderes religiosos, representantes comunitarios, comerciantes, transportistas y residentes de la sección Pinalito, en el distrito municipal Caimito, provincia Santiago, paralizaron este miércoles sus actividades productivas para exigir la terminación de la carretera que constituye la principal vía de comunicación terrestre de esa comunidad.

"Sin terminación de la carretera, ¡habrá rebelión!", era la consigna que coreaban los manifestantes mientras recorrían las calles con pancartas en mano, en demanda de la conclusión de la vía.

Reclamaciones comunitarias

Durante la jornada de protesta, los manifestantes advirtieron que mantendrán un plan de lucha hasta que el Gobierno concluya el asfaltado de los 6.7 kilómetros que tiene el tramo.

La directora del distrito municipal de Caimito, Francia Peralta, respaldó la manifestación.

Dijo que la obra figura en el presupuesto, pero aún no ha sido ejecutada en su totalidad.

Peralta afirmó que el distrito ha tenido que "mendigar" la ejecución de pequeñas obras, a pesar de que en la zona operan importantes infraestructuras hidroeléctricas que generan cuantiosos ingresos para el Estado dominicano y que, a su juicio, deberían traducirse en inversiones para las comunidades aledañas.

"Esta no es una protesta para hacer daño, sino para reclamar los derechos que nos corresponden como ciudadanos", expresó la funcionaria, al tiempo que pidió al presidente Luis Abinader atender las demandas de la comunidad.

De su lado, el subdirector de la junta distrital y presidente de la Junta de Vecinos de Pinalito, Anselmo Lora, aseguró que la comunidad lleva ocho años reclamando la construcción de la carretera y que, tras iniciarse los trabajos hace tres años, estos fueron abandonados sin concluir la obra.

Durante la protesta también hablaron residentes afectados por el estado de la vía.

Iris Rosario denunció la presunta mala calidad de los trabajos ejecutados en los tramos de la vía que han sido intervenidos.

Señaló que el espesor del asfalto es insuficiente, por lo que ya presenta deterioro en varios puntos "supuestamente reparados".

Asimismo, el profesor Kelvin Rodríguez expresó su inconformidad con declaraciones atribuidas a representantes del Gobierno, en las que se alegadamente afirmaba que las calles de Pinalito estaban completamente asfaltadas, versión que calificó como alejada de la realidad que viven los habitantes del lugar.

Los manifestantes aseguraron que no cesarán las protestas hasta que las autoridades concluyan la carretera y atiendan las demás necesidades de la comunidad.