Una de cada cuatro armas incautadas por la Policía ha sido ocupada en Santo Domingo

Armas de fuego ocupadas por agentes de la Policía Nacional durante operativos realizados en San Pedro de Macorís en 2024. ( FOTO CEDIDA POR LA POLICÍA NACIONAL )

De las 1,102 armas de fuego incautadas por la Policía Nacional entre el 2020 y lo que va de 2026, el 24.50 % fueron confiscadas en la provincia Santo Domingo.

Según datos remitidos a Diario Libre por la Dirección Central de Análisis y Documentación Delictiva, este porcentaje corresponde a 270 unidades, equivalentes a casi una cuarta parte de todas las decomisadas en el territorio nacional.

A Santo Domingo le sigue el Distrito Nacional, con 146 armas incautadas, mientras que San Cristóbal ocupa el tercer lugar con 82.

Entre las provincias con mayor número de incautaciones también figuran La Altagracia y Puerto Plata, con 52 armas cada una; Santiago, con 49; San Pedro de Macorís, con 48; y Espaillat, con 46.

En las provincias Duarte, La Romana y La Vega se reportaron 36 decomisos; en Barahona, 34; y en San Juan, 33. Asimismo, se lograron incautar 31 armas en Peravia y Monseñor Nouel; unas 22 en Azua y María Trinidad Sánchez; en Monte Plata 18 y en Hato Mayor 15.

En contraste, las demarcaciones con menores cifras son Montecristi, Dajabón y Santiago Rodríguez, ubicadas en la zona fronteriza, donde no se registraron incautaciones en el período analizado.

En tanto, Samaná registró ocho armas incautadas; Hermanas Mirabal, siete; e Independencia y Sánchez Ramírez, seis cada una. Asimismo, Pedernales reportó cuatro decomisos; Bahoruco, San José de Ocoa y Valverde, tres; El Seibo, dos; y Elías Piña, apenas un arma ocupada.

Predominan las pistolas

Del total de armas decomisadas por la Policía Nacional, las pistolas representan la mayoría, con 909 unidades, equivalentes al 82.5 % del total.

El desglose continúa con 123 revólveres; 63 escopetas, cinco fusiles y dos rifles.

Las estadísticas de la Dirección Central de Análisis y Documentación Delictiva también muestran que 2024 fue el año con mayor cantidad de incautaciones en el periodo analizado, con 447 armas decomisadas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/05/e649d148-7549-44e2-9b2d-5c837086b609-189875d6.jpg Fotografía suministra por la Policía Nacional de un arma de fuego incautada.

En 2023 también se registró un elevado número de ocupaciones, al alcanzar 315 armas incautadas. Sin embargo, en 2025 la cifra descendió de forma considerable hasta situarse en 128.

Entre 2020 y 2022, período marcado por la pandemia del COVID-19, el número de armas incautadas se mantuvo relativamente bajo: 33 en 2020, 44 en 2021 y 86 en 2022.

De manera preliminar, durante 2026 la Policía Nacional ha incautado 49 armas de fuego.

Qué establece el marco legal

La Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados establece sanciones penales para quienes posean, tengan o porten armas de fuego sin la licencia correspondiente. La normativa dispone que cualquier persona que sea encontrada en posesión o tenencia de un arma de fuego de uso civil sin autorización incurre en el delito de tenencia ilegal de armas, lo que es castigado con una pena de tres a cinco años de prisión, el decomiso del arma y una multa de entre 25 y 50 salarios mínimos del sector público.