VIDEO | Patana impacta minibús tras accidente en peaje de la Autovía del Este, en Punta Cana
No se reportaron personas heridas
Un accidente de tránsito ocurrió la tarde de este miércoles en la estación de peaje de la Autovía del Este, en Punta Cana, cuando una patana presuntamente perdió el control, arrastró a un minibús y terminó impactándolo.
De acuerdo con las imágenes grabadas por usuarios, la parte trasera del vehículo pesado quedó apoyada sobre un muro de concreto próximo a una de las cabinas de cobro del peaje, mientras el minibús quedó severamente destruido.
Acciones de las autoridades
Hasta el momento, las autoridades no han identificado a los conductores de los vehículos involucrados ni han confirmado si el accidente dejó personas heridas o fallecidas.
- Al lugar se presentaron organismos de emergencia y autoridades competentes, que realizaron las labores de asistencia e investigación para determinar las circunstancias en que ocurrió el hecho.
No se reportaron personas heridas.