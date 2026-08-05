Un accidente de tránsito ocurrió la tarde de este miércoles en la estación de peaje de la Autovía del Este, en Punta Cana, cuando una patana presuntamente perdió el control, arrastró a un minibús y terminó impactándolo.

De acuerdo con las imágenes grabadas por usuarios, la parte trasera del vehículo pesado quedó apoyada sobre un muro de concreto próximo a una de las cabinas de cobro del peaje, mientras el minibús quedó severamente destruido.

RELACIONADAS

Acciones de las autoridades

Hasta el momento, las autoridades no han identificado a los conductores de los vehículos involucrados ni han confirmado si el accidente dejó personas heridas o fallecidas.

Al lugar se presentaron organismos de emergencia y autoridades competentes, que realizaron las labores de asistencia e investigación para determinar las circunstancias en que ocurrió el hecho.

No se reportaron personas heridas.