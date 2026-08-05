Vecinos se quejan de señales de tránsito contradictorias en El Galá; Intrant dice serán retiradas

A los vecinos les preocupa el cambio de vía de la calle Las Gardenias en El Galá, de dos vías a una sola. ( DIARIO LIBRE )

Residentes de El Galá, Los Próceres I y La Yagüita manifestaron preocupación por la instalación de nuevas señales de tránsito en la calle Las Gardenias, conocida también como la prolongación de la avenida Núñez de Cáceres, debido a que convertirían la vía en un corredor de una sola dirección y podrían eliminar el principal acceso y salida de esas comunidades.

Los moradores aseguran que los letreros aparecieron hace varios días sin que previamente se les comunicara la modificación, se presentara un estudio de movilidad ni se explicaran las rutas alternativas que tendrían los conductores para entrar y salir de los tres sectores.

La inquietud ha ocupado las conversaciones de los grupos comunitarios de WhatsApp, donde los residentes califican la disposición como "rocambolesca", debido a las dificultades que, según advierten, generaría para la movilidad cotidiana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/05/whatsapp-image-2026-08-05-at-122416-pm-2-b4f7852e.jpeg Las señales de "Una vía" no coinciden con los avisos informativos. (DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/05/whatsapp-image-2026-08-05-at-122416-pm-1-9c9c35a5.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/05/whatsapp-image-2026-08-05-at-122417-pm-a650f933.jpeg ‹ >

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De acuerdo con los moradores, la nueva señalización dispone que los vehículos circulen por Las Gardenias en dirección norte. La calle funciona como una conexión estratégica con las avenidas Gustavo Mejía Ricart, Doctor Fernando Alberto Defilló, Gregorio Luperón y Núñez de Cáceres.

El cambio obligaría a reorganizar los desplazamientos internos, sin que hasta ahora los residentes conozcan cuál sería el circuito vial diseñado para sustituir el acceso que utilizan diariamente.

Los comunitarios tampoco habían podido determinar si la medida fue adoptada por la Alcaldía del Distrito Nacional, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre o mediante una intervención conjunta de ambas entidades.

Señales apuntan en sentidos contrarios

La mayor confusión se produce porque las señales de "Una vía" no coinciden con los avisos informativos colocados en las mismas calles.

En fotografías suministradas por los residentes se observan letreros blancos y negros que indican una circulación única hacia el norte. Al mismo tiempo, los grandes avisos verdes destinados a orientar a los conductores hacia las principales avenidas están colocados para ser leídos por quienes transitan en dirección sur.

Uno de esos carteles indica que la avenida Gustavo Mejía Ricart se encuentra hacia el sur, la avenida Doctor Fernando Alberto Defilló hacia el este y la avenida Gregorio Luperón hacia el oeste. Sin embargo, su posición quedaría de espaldas a los conductores que obedecieran el nuevo sentido establecido por las señales de una vía.

La contradicción resulta más evidente en la intersección de las calles Las Gardenias y Central. Allí, según las imágenes, el aviso informativo está orientado hacia el sur, mientras que la señal que establece la circulación en una sola dirección apunta hacia el lado contrario.

Para los residentes, el resultado parece una broma: quien respete la señal de una vía quedaría de espaldas a los letreros diseñados para indicarle cómo llegar a las principales avenidas.

El Intrant ordena retirar las señales

Tras recibir la denuncia, el Intrant informó que verificó la situación y solicitó el apoyo correspondiente para retirar las señales instaladas en el sector El Galá.

La institución anunció que realizará una evaluación técnica de la vía para determinar si procede implementar alguna medida de gestión del tránsito, conforme a los estudios técnicos y a la normativa vigente.

El Intrant reiteró que toda modificación en la señalización y organización del tránsito debe ser previamente evaluada y autorizada por la institución competente, con el fin de garantizar la seguridad vial y el adecuado ordenamiento de la circulación