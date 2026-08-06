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decomiso de drogas República Dominicana
decomiso de drogas República Dominicana

Los decomisos de drogas aumentaron 34 % en el primer semestre del 2026

Las incautaciones de marihuana ya sobrepasan el total confiscado a todo lo largo del año 2025

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    Los decomisos de drogas aumentaron 34 % en el primer semestre del 2026
    El vocero de la DNCD, Carlos Devers, muestra un alijo de drogas decomisado. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA)

    La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) decomisó 24,139.53 kilogramos de drogas entre enero y junio de 2026, un volumen 33.76 % superior al registrado en el mismo período de 2025, cuando las incautaciones sumaron 18,047.61 kilogramos (kg).

    El aumento representa 6,091.92 kilogramos adicionales respecto al primer semestre del año anterior y evidencia una mayor incautación de sustancias retiradas de circulación, impulsado principalmente por la marihuana y la cocaína, que en conjunto representaron más del 99 % del volumen.

    Las estadísticas muestran que la marihuana fue la droga más confiscada entre enero y junio de este año, con 12,101.94 kilogramos, apenas 171.10 kg por encima de la cocaína, que registró 11,930.84 kilogramos ocupados en el mismo período.  

    La marihuana ya supera el total del año pasado cuando las incautaciones de esta hierba alcanzaron 11.660.08 kg.

    Sin embargo, el mayor crecimiento frente al primer semestre de 2025 correspondió a los decomisos de cocaína, los cuales aumentaron en 3,120.65 kg, equivalente a un 35.4 %, mientras que los de marihuana crecieron en 2,937.07 kilogramos, un 32 %.

    Más de abril a junio

    En el caso de la marihuana, 1,036.93 kilos fueron ocupados entre enero y marzo, posteriormente, 11,065.01 kg en abril y junio, período en el que se concentró más del 90 % de las incautaciones semestrales de ese vegetal. 

    En igual lapso, pero del año anterior, las autoridades habían decomisado 9,164.87 kilos del vegetal.

    Con respecto a la cocaína, la DNCD ocupó 6,388.37 kilogramos entre enero y marzo y otros 5,542.47 kg entre abril y junio. En el mismo tiempo, pero del 2025, las incautaciones sumaron 8,810.19 kilogramos, evidenciando un incremento en el primer semestre de 2026. 

    RELACIONADAS

    Otras sustancias

    Las demás sustancias también registraron aumentos, aunque en menor volumen. 

    Los decomisos de crack pasaron de 68.77 a 79.68 kilogramos; los de hachís, de 1.22 a 17.34 kilogramos; el opio, de 1.31 a 7.18 kilogramos; y el éxtasis, de 1.26 a 2.55 kilogramos entre un período y otro.

    En conjunto, los 24,139.53 kilogramos decomisados durante el primer semestre representan el 75.6 % de los 31.95 kilos ocupados durante todo 2025.

    Las acciones contra el narcotráfico dejaron 24,076 personas detenidas entre enero y junio, 127 más que en igual período del año pasado. En esos operativos, las autoridades además ocuparon 984 vehículos y 212 armas de fuego

    TEMAS -

      Egresada de la Universidad Católica Santo Domingo. Apasionada por el periodismo humano, con experiencia destacada en temas políticos, culturales y de moda.