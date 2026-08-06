El Gobierno autoriza la extradición de dos dominicanos requeridos por Estados Unidos

Fotografía cedida por la DNCD de dominicanos solicitados en extradición por Estados Unidos bajo la acusación de narcotráfico.

El Poder Ejecutivo autorizó la extradición de los dominicanos Fidel Antonio Knight Cerda y Mario Elvin Jáquez, quienes son requeridos por las autoridades de Estados Unidos para enfrentar distintos procesos judiciales.

La decisión está contenida en los decretos 541-26 y 542-26, emitidos por el presidente de la República el jueves 6 de agosto.

Cargos y acusaciones

En el caso de Knight Cerda, el Decreto 541-26 dispone su entrega a las autoridades estadounidenses para responder por cargos de asociación delictuosa para distribuir cocaína con la intención de que fuera importada ilegalmente a Estados Unidos, complicidad en la distribución de esa droga y asociación para cometer lavado de activos.

Las solicitudes de extradición fueron presentadas por la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana mediante la nota diplomática 2025-1043, del 29 de diciembre de 2025, y se sustentan en una acusación presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

En tanto, el Decreto 542-26 autoriza la extradición de Mario Elvin Jáquez, también identificado como Mario Jáquez, Elvin Fernández, Mario Fernández o Mario Elvin Fernández Ureña.

Jáquez es requerido por la justicia estadounidense para responder por un cargo de asesinato en segundo grado, de acuerdo con el decreto emitido por el Poder Ejecutivo.

Las autoridades dominicanas no ofrecieron detalles adicionales sobre las circunstancias de los hechos que motivan las acusaciones ni sobre la fecha en que se ejecutarán ambas extradiciones.