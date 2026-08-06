Ejército condecora a tres soldados que rechazaron soborno tras ocupar 16,800 dólares a dos haitianos

Los tres soldados que fueron condecorados tras rechazar soborno al ocupar US$16,800. ( FOTO CEDIDA POR EL ERD. )

El Ejército de República Dominicana reconoció a tres soldados que rechazaron un intento de soborno durante un operativo en el que fueron ocupados 16,800 dólares, 27,000 gourdes haitianos y 6,600 pesos dominicanos en el puesto de chequeo El Guanal, en Santiago Rodríguez.

La intervención ocurrió el 15 de julio de 2026, cuando los militares interceptaron un autobús en el que viajaban dos ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular , según informó este jueves la institución.

Durante la inspección del vehículo fueron encontrados los recursos económicos que, de acuerdo con la versión del Ejército, presuntamente serían introducidos de manera ilegal en territorio dominicano.

La institución afirmó que las personas involucradas ofrecieron dinero a los militares para que permitieran continuar el trayecto, pero la propuesta fue rechazada. El comunicado no especifica cuánto ascendía el soborno, quién hizo el ofrecimiento ni si el conductor y los pasajeros fueron arrestados o sometidos a la Justicia.

Tampoco se informó la procedencia y el destino del dinero, la forma en que estaba oculto o la institución a la que fueron entregados los recursos para fines de investigación.

Los 16,800 dólares superan el límite de 10,000 establecido por la legislación dominicana para el transporte de efectivo sin declaración aduanera. La Dirección General de Aduanas establece que quienes ingresen o salgan del país con una suma superior a ese monto, o su equivalente en otras monedas, deben declararla y presentar documentos que acrediten su procedencia lícita.

La Ley General de Aduanas 168-21 contempla esa conducta como contrabando cuando ocurre por vía aérea, marítima o terrestre.

Los militares reconocidos fueron el primer teniente José Miguel Recio Solís, el sargento mayor Miguel Reyes Figuereo Encarnación y el raso Esequiel Encarnación, todos miembros de la 4.ª Brigada de Infantería.

Por disposición del comandante general del Ejército, mayor general Jorge Iván Camino Pérez, los soldados recibieron cartas de encomio y medallas al mérito durante una formación realizada en el patio de armas de la brigada, en Mao.

Reconocimiento militar

Las distinciones fueron entregadas por el comandante de esa unidad, general de brigada José Manuel Durán Infante, quien exhortó a los militares bajo su mando a mantener una conducta íntegra y a rechazar prácticas que comprometan el cumplimiento de sus funciones.

El Ejército presentó la actuación de los tres soldados como un ejemplo de honestidad y disciplina. Sin embargo, queda pendiente que la institución detalle el estatus de los involucrados y determine si el dinero ocupado está relacionado únicamente con una infracción aduanera o con otras actividades ilícitas.

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