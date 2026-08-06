Ejército remoza y entrega el puesto militar Pirámide 204 en la Sierra de Neyba

Los trabajos incluyeron la rehabilitación de las áreas de alojamiento, cocina, comedor y servicios sanitarios, además de la sustitución de pisos, puertas y ventanas. ( CEDIDA POR EL EJÉRCITO )

El Ejército de República Dominicana (ERD) entregó este jueves el puesto militar Pirámide 204, ubicado en el área del Parque Nacional Sierra de Neyba, tras concluir los trabajos de remozamiento y reacondicionamiento de sus instalaciones.

De acuerdo con la institución, la intervención forma parte del programa de modernización de la infraestructura militar fronteriza, con el objetivo de fortalecer la presencia operativa de las tropas y mejorar las condiciones de servicio del personal destacado en la zona.

El acto de entrega fue encabezado por el comandante general del ERD, mayor general Jorge Iván Camino Pérez, quien destacó que estas obras buscan consolidar las capacidades de vigilancia y seguridad en la frontera.

Los trabajos incluyeron la rehabilitación de las áreas de alojamiento, cocina, comedor y servicios sanitarios, además de la sustitución de pisos, puertas y ventanas. También se realizaron mejoras en la pintura, la iluminación y en las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias.

Según el Ejército, las adecuaciones permitirán ofrecer condiciones más funcionales al personal militar que presta servicio en este puesto de vigilancia fronteriza.

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La institución señaló que continuará ejecutando proyectos de modernización en sus instalaciones ubicadas en la franja fronteriza como parte de su estrategia para fortalecer el apresto operacional y la protección de la soberanía nacional.

En la actividad participaron la gobernadora de Elías Piña, Migdaly de los Santos; el general de brigada Freddy Soto Thormann, comandante de la 5.ª Brigada de Infantería; el coronel Domingo Cruz Sosa, comandante de la 3.ª Brigada de Infantería; el coronel Cristian Pérez Feliz, comandante del 11.º Batallón de Infantería; y el teniente coronel Víctor Manuel Mateo Báez, comandante del 14.º Batallón de Infantería.