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Román Ramos
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"Don Román era dominicano de corazón": familia Ramos destaca su legado

La familia afirmó que el ejemplo de Román Ramos deja una huella que trasciende generaciones

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    "Don Román era dominicano de corazón": familia Ramos destaca su legado
    Román Ramos Uría, socio fundador y presidente emérito del Consejo de Directores de Grupo Ramos. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

    La familia Ramos Fernández destacó este jueves el legado personal y empresarial de Román Ramos Uría, socio fundador y presidente emérito del Consejo de Directores de Grupo Ramos, cuyo fallecimiento ocurrió el pasado 5 de agosto de 2026.

    Mediante un comunicado difundido junto con la empresa, sus familiares recordaron que Ramos Uría eligió a la República Dominicana como su hogar, donde formó su familia y desarrolló durante más de seis décadas el proyecto empresarial que dio origen a Grupo Ramos.

    "Dominicano de corazón"

    "Don Román era dominicano de corazón", expresó la familia al recordar que en 2025 recibió la nacionalidad dominicana mediante naturalización privilegiada, en reconocimiento a su trayectoria y a sus aportes al país.

    • Resaltaron que el empresario se distinguió por el respeto hacia las personas, su compromiso con el trabajo bien hecho y el valor que concedía al cumplimiento de la palabra, principios que, según indicaron, guiaron su relación con colaboradores, clientes y las comunidades vinculadas a la empresa.
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    Un legado que trasciende generaciones

    La familia afirmó que el ejemplo de Román Ramos deja una huella que trasciende generaciones y que su legado permanece tanto en su familia como en la cultura de Grupo Ramos y en su manera de hacer empresa de forma responsable.

    También agradecieron las muestras de afecto y solidaridad recibidas tras su fallecimiento e informaron que los detalles de las honras fúnebres serán comunicados posteriormente.

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