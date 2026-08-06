"Don Román era dominicano de corazón": familia Ramos destaca su legado

Román Ramos Uría, socio fundador y presidente emérito del Consejo de Directores de Grupo Ramos. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La familia Ramos Fernández destacó este jueves el legado personal y empresarial de Román Ramos Uría, socio fundador y presidente emérito del Consejo de Directores de Grupo Ramos, cuyo fallecimiento ocurrió el pasado 5 de agosto de 2026.

Mediante un comunicado difundido junto con la empresa, sus familiares recordaron que Ramos Uría eligió a la República Dominicana como su hogar, donde formó su familia y desarrolló durante más de seis décadas el proyecto empresarial que dio origen a Grupo Ramos.

"Dominicano de corazón"

"Don Román era dominicano de corazón", expresó la familia al recordar que en 2025 recibió la nacionalidad dominicana mediante naturalización privilegiada, en reconocimiento a su trayectoria y a sus aportes al país.

Resaltaron que el empresario se distinguió por el respeto hacia las personas, su compromiso con el trabajo bien hecho y el valor que concedía al cumplimiento de la palabra, principios que, según indicaron, guiaron su relación con colaboradores, clientes y las comunidades vinculadas a la empresa.

Un legado que trasciende generaciones

La familia afirmó que el ejemplo de Román Ramos deja una huella que trasciende generaciones y que su legado permanece tanto en su familia como en la cultura de Grupo Ramos y en su manera de hacer empresa de forma responsable.

También agradecieron las muestras de afecto y solidaridad recibidas tras su fallecimiento e informaron que los detalles de las honras fúnebres serán comunicados posteriormente.