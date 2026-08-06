Ha fallecido Román Ramos, el inmigrante asturiano que convirtió una pequeña tienda en un gigante

Ramos Uría procedía de Pola de Allande, un pequeño municipio de Asturias, España, y llegó a República Dominicana en 1959, con apenas 17 años y un contrato para trabajar en M. González y Compañía. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

Román Ramos Uría, fundador de Grupo Ramos y figura decisiva en la modernización del comercio minorista dominicano, falleció el 5 de agosto 2026 tras una trayectoria empresarial de más de seis décadas vinculada a marcas como Sirena, Súper Pola y Aprezio.

Su historia comenzó lejos de los grandes establecimientos comerciales que terminaría dirigiendo. Ramos Uría procedía de Pola de Allande, un pequeño municipio de Asturias, España, y llegó a República Dominicana en 1959, con apenas 17 años y un contrato para trabajar en M. González y Compañía. Permaneció en esa empresa hasta abril de 1963, cuando pasó a encargarse de La Sirena, entonces una pequeña tienda de tejidos.

El propietario de La Sirena, también originario de Pola de Allande, buscaba retirarse y vio en el joven emigrante la posibilidad de dejar el negocio en otras manos. En 1965, en medio de la Guerra de Abril y de un panorama económico incierto, Ramos Uría adquirió el establecimiento de la avenida Mella junto con un socio comercial. La inversión inicial fue de RD$50,000.

La tienda ocupaba unos 300 metros cuadrados y tenía menos de diez trabajadores. Desde allí comenzó una expansión que transformaría no solo el tamaño de la empresa, sino también la manera de comprar de varias generaciones de dominicanos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/06/roman-ramos-e28728a7.jpg Diario Libre (DON ROMÁN RAMOS URÍA Y SU HIJA MERCEDES RAMOS FERNÁNDEZ, SU PARTICIPACIÓN EN EL DIARIO LIBRE.)

Una apuesta por cambiar la forma de comprar

La empresa introdujo prácticas que en su momento resultaban novedosas para el comercio nacional, como el autoservicio, el horario corrido y la venta con precios bajos y fijos. La Sirena dejó de ser exclusivamente una tienda de tejidos y evolucionó hacia el formato de tienda por departamentos.

En 1979, la familia Ramos amplió su participación en el mercado de alimentos al transformar el Supermercado García en Súper Pola. En 1985 abrió una nueva tienda La Sirena en la calle Del Sol, en Santiago. El crecimiento llevó posteriormente a una reorganización corporativa, concretada en 1999 mediante la fusión de las empresas familiares bajo Grupo Ramos.

La expansión se aceleró en 2006 con la adquisición de cinco establecimientos. En 2011, el grupo incursionó en el negocio inmobiliario con Multiplaza Higüey, y en 2012 lanzó Aprezio, un formato dirigido a consumidores que realizan compras más pequeñas y frecuentes.

Ramos Uría explicaba que Aprezio buscaba llegar a barrios y comunidades donde no resultaba viable instalar una gran tienda. Su objetivo, decía, era acercarse al consumidor que compra diariamente y dispone de un presupuesto limitado, no solamente al que realiza una compra quincenal o mensual.

De ocho empleados a más de 10,000

La dimensión del crecimiento puede medirse en la empleomanía. La Sirena comenzó con unos ocho trabajadores. Para 1999, Grupo Ramos contaba con 1,017 empleados; en 2006 tenía 6,264, y en 2012 había alcanzado los 10,135 colaboradores distribuidos en 36 tiendas de diez provincias.

A pesar de esa expansión, Diario Libre describió en 2006 a Ramos Uría como un empresario que continuaba visitando diariamente sus establecimientos, supervisándolos y cumpliendo una jornada de trabajo similar a la de cualquier empleado. Cuando fue entrevistado durante el Diálogo Libre en 2013, resumió las razones del crecimiento en cuatro elementos: "el trabajo, el tesón, la persistencia y la inquietud". También sostenía que abrir nuevas tiendas debía traducirse en más empleos y consideraba la relación con los trabajadores como una de sus principales satisfacciones

Una empresa familiar

El desarrollo de Grupo Ramos estuvo estrechamente ligado a su familia. Ramos Uría trabajó junto con su esposa, sus cinco hijos y otros parientes en la transformación de La Sirena. Con el paso de los años, la administración ejecutiva pasó a una nueva generación, mientras él permaneció como presidente del Consejo de Directores.

La empresa mantuvo su carácter familiar, pero avanzó hacia una estructura corporativa con planes de expansión, diversificación de formatos y profesionalización de su gobierno interno. Para marzo de 2026, Grupo Ramos reportaba más de 8,400 empleos directos y unos 15,000 indirectos, además de una estrategia orientada a ampliar su presencia nacional

La trayectoria de Román Ramos Uría quedó asociada a una de las transformaciones más visibles del comercio dominicano: el paso de las pequeñas tiendas de tejidos del centro de Santo Domingo a las cadenas de supermercados, hipermercados y centros comerciales presentes en distintas provincias.