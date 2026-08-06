Las personas que intenten impedir los operativos de interdicción migratoria, agredir al personal de la Dirección General de Migración (DGM) o facilitar la permanencia en el país de extranjeros en condición irregular enfrentarán acciones judiciales.

Así lo informó este jueves el director de la institución, Luis Rafael Lee Ballester, quien precisó que ya se encuentran trabajando en la apertura de casos para someter ante la justicia a quienes interfieran con las labores de los agentes.

"Estamos iniciando casos para someter a la acción de la justicia a aquellas personas que, siendo dominicanos, tratan de obstaculizar las acciones de Migración, que tratan de agredir o evitar que se realicen las interdicciones", declaró.

Habló en el acto de inicio de la quinta promoción de 300 agentes de reacción rápida de la entidad.

Agregó que también se incluirán aquellas personas que construyen espacios para alquilarle a extranjeros en condición irregular.

Sometidos y condenas

En cuanto a la lucha contra las redes dedicadas al tráfico ilícito de migrantes, Ballester informó que van 425 personas procesadas ante la justicia por ese delito, incluidos algunos miembros de la propia institución.

Precisó que los expedientes se desarrollan en coordinación con el Ministerio Público y forman parte de una estrategia sustentada en labores de inteligencia y denuncias recibidas a través de los canales habilitados por la DGM.

Sin embargo, al ser consultado sobre siete sentencias analizadas por Diario Libre sobre el tráfico de inmigrantes donde solo dos personas fueron condenadas a prisión y otras cinco cumplen penas libertad condicional en Dajabón, evitó emitir críticas al Poder Judicial.

"Nuestra condición no es deliberante. Yo no puedo juzgar las acciones que hace otro poder del Estado", respondió y aseguró que mantendrá su ofensiva contra la migración irregular, la trata y el tráfico de personas.

228 mil deportaciones en lo que de año

El director afirmó que la institución ha mantenido durante los últimos dos años un promedio mínimo de 1,000 extranjeros detenidos y deportados cada día.

Indicó que durante su gestión se han deportado más de 705,000 extranjeros, mientras que en lo que va de este año la cifra ronda los 228,000.

Asimismo, rechazó que las acciones migratorias estén dirigidas exclusivamente contra haitianos y aseguró que las interdicciones se realizan contra cualquier extranjero que permanezca en el país de forma irregular, sin importar su nacionalidad.

Agentes

Con la incorporación de esta nueva promoción de 300 agentes, la DGM elevará su fuerza operativa a cerca de 1,500 agentes.

Ballester aseguró que la institución ya tiene presencia en las 31 provincias y el Distrito Nacional, lo que permitirá ampliar y sostener los operativos de interdicción.

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Los aspirantes recibirán entre 12 y 16 semanas de capacitación antes de incorporarse a los operativos en todo el territorio nacional.

El proceso de reclutamiento incluyó pruebas psicométricas, evaluaciones psicológicas, exámenes médicos, pruebas físicas, entrevistas y la depuración de antecedentes.