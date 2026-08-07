Ministro de Defensa encabeza inauguración de varias obras en la Armada de RD

El ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre. ( FOTO CEDIDA POR EL MINISTERIO DE DEFENSA )

La Armada de República Dominicana dejó inauguradas este jueves nuevas infraestructuras en la Base Naval "27 de Febrero", la Dirección General de Deportes y la Industria Naval Dominicana, como parte de su programa de fortalecimiento institucional y bienestar del personal naval.

El acto fue encabezado por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, junto al comandante general de la Armada, vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez.

Las obras puestas en funcionamiento comprenden modernos baños y vestidores comunes en la Base Naval "27 de Febrero", un consultorio odontológico en la Industria Naval Dominicana, así como nuevas oficinas administrativas, un salón de eventos y un túnel de bateo en la Dirección General de Deportes.

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Además, fue presentado el parque temático "Estela Patriótica", un espacio concebido para resaltar la historia naval dominicana y exhibir unidades de superficie y armamento representativo de la institución.

Durante su intervención, el vicealmirante Crisóstomo Martínez destacó que "ponemos en servicio tres nuevas obras que consolidan los pilares de Bienestar del Marino y Fortalecimiento Institucional: espacios concebidos para dignificar y colocar a nuestra gente en el centro de nuestras prioridades", reafirmando que estas infraestructuras representan una inversión directa en la calidad de vida del personal y en el desarrollo de las capacidades de la Armada.

Declaraciones oficiales

Asimismo, enfatizó que "las obras que hoy dejamos formalmente en servicio son prueba tangible de ese postulado: si queremos, podemos", al citar la frase del prócer cubano José Martí: "Hacer, y repito, hacer, es la mejor manera de decir".

El comandante general expresó, además, su agradecimiento al presidente Luis Abinader, por su firme respaldo al fortalecimiento institucional de las Fuerzas Armadas.

De igual manera, reconoció el apoyo permanente del ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, por su liderazgo y compromiso con las iniciativas orientadas al bienestar del personal militar y al desarrollo de la institución.

Con estas inauguraciones, la Armada de República Dominicana continúa impulsando proyectos destinados a modernizar sus instalaciones, fortalecer sus capacidades operacionales y ofrecer espacios más dignos y funcionales para sus hombres y mujeres, reafirmando su compromiso con la excelencia institucional y el servicio a la nación.