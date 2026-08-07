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Efemérides Patrias entrega al Instituto Duartiano la medalla del sesquicentenario de Duarte

Recuerdan los 150 años del fallecimiento de Duarte con entrega de medallas conmemorativas

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    Efemérides Patrias entrega al Instituto Duartiano la medalla del sesquicentenario de Duarte
    Juan Pablo Uribe, director de Efemérides Patrias, entrega la medalla a Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Duartiano. (CORTESIA DE EFEMERIDES PATRIAS)

    La Comisión Permanente de Efemérides Patrias y el Instituto Duartiano reafirmaron su compromiso con los valores permanentes de la nacionalidad a través de un trabajo patriótico constante, coherente y sustanciado en el cuerpo social de la nación.

    La Comisión de Efemérides Patrias hizo entrega formal de la Medalla Conmemorativa del sesquicentenario del fallecimiento de Juan Pablo Duarte, padre de la Patria, a la directiva del instituto. La efeméride por su singularidad se estará conmemorando durante todo el año 2026.

    Compromiso moral

    El presidente de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe, al entregar la piezas históricas, fue enfático al señalar su compromiso personal y orgánico con los principios morales, cívicos e institucionales que fundamentan el crecimiento espiritual y material del país teniendo como ejemplo viviente en este mes de la Restauración de la República el pensamiento de Duarte, apóstol de la dominicanidad.

    Por su parte, Wilson Gómez, presidente del instituto, dio las gracias por la medalla del sesquicentenario y mencionó el compromiso de mantener, defender y fortalecer el legado inmortal de Juan Pablo Duarte.

    • La reunión sirvió también, como escenario de recordación del mes de agosto, la efeméride de la Restauración de la República.

    Uribe especificó que son 150 medallas acorde con el 150 aniversario del fallecimiento del padre de la patria y que las mismas fueron finamente diseñadas por el numismático e historiador Miguel Estrella.

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