El dirigente político Francisco Domínguez Brito expresó este viernes su preocupación por la falta de confianza que, según afirmó, evidencia una parte de la judicatura frente al proceso de selección que desarrolla el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), situación que atribuyó a la decisión de algunos jueces de no someterse a la evaluación.

"Cuando jueces con trayectoria prefieren no participar, el país debe preguntarse qué está ocurriendo. La percepción de que las decisiones ya están tomadas o de que las designaciones responden a intereses políticos constituye una seria amenaza para la independencia judicial y la credibilidad de las altas cortes", afirmó.

Domínguez Brito advirtió que la politización de los órganos de mayor jerarquía del Poder Judicial debilita el Estado de derecho, reduce la confianza ciudadana y afecta la seguridad jurídica necesaria para el desarrollo democrático y económico del país.

Como alternativa, propuso fortalecer la transparencia y generar mayor confianza en el proceso de selección. Planteó que las designaciones privilegien, como regla general, a jueces de carrera con méritos, experiencia e independencia demostradas.

Propuestas de mejora

Asimismo, sugirió crear un Consejo Asesor y de Veeduría, integrado por los rectores de las principales universidades y expresidentes de las altas cortes, para acompañar el proceso, formular recomendaciones públicas y contribuir a que las decisiones del CNM se desarrollen con mayor apertura, legitimidad y credibilidad.

"Las instituciones se fortalecen cuando los procesos inspiran confianza. La justicia dominicana merece un sistema de selección que esté por encima de cualquier duda", concluyó.