Veinte días después, familia clama justicia por muerte del hijo de periodista en Tamayo

Chery Omar González Agramonte, hijo del comunicador y abogado Chery González. ( FOTO SUMINISTRA POR EL PERIODISTA CHERY GONZALEZ. )

A veinte días de la muerte de Chery Omar González Agramonte, de 21 años, quien recibió tres impactos de bala en la cabeza y el cuello mientras celebraba su cumpleaños, sus familiares continúan reclamando justicia y respuestas de las autoridades, en medio de la preocupación por una ola de violencia que afecta a varios bateyes de la zona cañera del municipio Tamayo, provincia Bahoruco.

El joven, hijo del comunicador y abogado Chery González, fue herido de gravedad el pasado 19 de julio y permaneció durante cinco días ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional Universitario Jaime Mota, en Barahona, donde finalmente falleció.

Su muerte se produjo en un contexto de creciente preocupación entre los residentes de comunidades como batey Santa María, batey Tres, batey Cuatro y Santana, donde, según testimonios de comunitarios, se han registrado varios hechos violentos en las últimas semanas.

A veinte días de la muerte de Chery Omar González Agramonte, hijo del comunicador y abogado Chery González, sus familiares continúan reclamando justicia y una respuesta de las autoridades, mientras crece la preocupación por la ola de violencia que afecta a varios bateyes de la zona cañera del municipio Tamayo, provincia Bahoruco.

Ante esta situación, la tarde de este viernes un amplio contingente policial y militar de la Dirección Regional Sur de la Policía Nacional intervino varios bateyes de la zona, con el objetivo de reforzar la seguridad y desmantelar puntos de venta y distribución de drogas.

Durante las intervenciones, las autoridades derribaron ventanas, paredes y puertas de varios establecimientos señalados como puntos de venta de sustancias narcóticas en batey Tres y batey Isabela.

Tres personas que se encontraban en los alrededores de los lugares intervenidos fueron arrestadas en batey Tres. Asimismo, agentes de Migración detuvieron a tres ciudadanos haitianos que regresaban de trabajar en una empresa privada de la zona por carecer de documentos.

De acuerdo con comunitarios, el narcotráfico constituye una de las principales causas de los hechos violentos registrados en la zona.

En el operativo participaron agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Dicrim, Policía Preventiva, Dintel y Migración, entre otros organismos de seguridad.

Otros hechos violentos

Los operativos se producen en medio de un incremento de los hechos violentos en comunidades de la zona cañera, según testimonios de residentes.

Comunitarios narraron que hace aproximadamente un mes un hombre conocido como "Tirson" fue ultimado en Santa María, mientras que el pasado 28 de julio murió su hermano "Sammy", en batey Cuatro, durante un supuesto intercambio de disparos ocurrido en represalia por la muerte de su pariente.

El presunto responsable de este último hecho permanece prófugo y, según los comunitarios, las autoridades aún no han apresado a ninguna persona por estos casos.

En otro hecho ocurrido alrededor de las 2:00 de la madrugada del pasado martes cuatro de agosto fue asesinado violentamente Pichardo Cuevas, mientras dormía en su vivienda junto a su esposa e hijos, en batey Cinco.

De acuerdo con versiones recogidas en la comunidad, el crimen estaría relacionado con una supuesta venganza, debido a que un sobrino de la víctima habría sido vinculado con la muerte de otra persona.

Familia exige justicia

En medio de este panorama, el caso de Chery Omar González Agramonte continúa generando preocupación entre sus familiares.

Su padre, el comunicador y abogado Chery González, cuestiona la falta de resultados en la investigación y reclama el esclarecimiento del caso. la muerte de su hijo.

Según denunció, la Policía todavía no ha apresado al hombre identificado como José Luis, alias "el Pachá", señalado por la familia como el presunto responsable del hecho.

Mientras los familiares esperan respuestas por la muerte del joven, residentes de los bateyes afectados demandan una mayor presencia de las autoridades y acciones contra el narcotráfico y la violencia que, aseguran, mantiene en zozobra a varias comunidades de la zona cañera de Tamayo.