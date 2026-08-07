DASAC suministra más de 8,000 raciones diarias al personal de los Juegos Santo Domingo 2026

Dos personales de los Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 cargando las raciones alimenticias. ( FUENTE EXTERNA )

Más de 8,000 raciones de alimentos son suministradas diariamente por los Comedores Comunitarios de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC) al personal voluntario, equipos de apoyo y organismos de seguridad que participan en la operación de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El servicio incluye desayuno, almuerzo y cena para más de 2,000 personas que trabajan en las distintas áreas vinculadas con el desarrollo de la competencia, de acuerdo con información ofrecida por la institución.

El presidente del Comité Organizador, José Monegro, calificó como "fundamental" el apoyo brindado por la institución y destacó la respuesta inmediata de su director, Edgar Augusto Féliz Arbona, tras solicitar asistencia para fortalecer el esquema de alimentación del personal que trabaja en el montaje y desarrollo de la competencia.

"Necesitábamos cubrir de manera inmediata la alimentación de voluntarios, personal de apoyo y seguridad. Nos comunicamos con Edgar Féliz y la respuesta fue inmediata. Movilizó todo su equipo y nos brindó un respaldo extraordinario", afirmó Monegro.

También valoró la calidad del servicio ofrecido por los Comedores Comunitarios, al señalar que los alimentos y la atención "no tienen nada que envidiarle a una empresa privada".

De su lado, Féliz Arbona indicó que la institución que dirige puso sus comedores, equipos de cocina y personal técnico a disposición del Comité Organizador por disposición del presidente Luis Abinader.

"Cuando se trata de servir al país, en DASAC actuamos sin demora", afirmó el funcionario.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se celebran hasta el 8 de agosto, con competencias en 40 deportes, 56 disciplinas y 64 modalidades.