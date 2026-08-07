Codessd presenta la plataforma RD Debate para promover la cultura democrática

El presidente del Codessd, Samuel Sena. ( FOTO CEDIDA POR EL CODESSD. )

El Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (Codessd) presentó este jueves RD Debate, una plataforma que busca promover el intercambio de ideas entre actores políticos, fortalecer la participación ciudadana y fomentar una cultura democrática basada en el respeto, la transparencia y la rendición de cuentas.

Durante el acto de lanzamiento, celebrado en el hotel Hyatt Centric Santo Domingo, el presidente del Codessd, Samuel Sena, explicó que la iniciativa procura incentivar una ciudadanía más activa e informada mediante debates sustentados en información verificable, datos y evidencias.

"Se hace necesario que cada discusión esté sustentada en información verificable, con datos y evidencias; porque la democracia necesita argumentos, transparencia y responsabilidad frente a la opinión pública", expresó Sena.

El presidente del Codessd aseguró que la institución garantizará la independencia, neutralidad y credibilidad de RD Debate y que todos los participantes tendrán las mismas condiciones y oportunidades durante los encuentros.

Te puede interesar Codessd respalda medidas del Gobierno, pero pide enfrentar la informalidad y revisar el gasto

Objetivos y alcance

Sena explicó que la iniciativa no estará limitada al ámbito político-electoral, sino que también busca contribuir a la educación cívica y a la formación de nuevas generaciones de líderes con capacidad de análisis y pensamiento crítico.

"Queremos inspirar a nuestros jóvenes y a futuros líderes, fortalecer la educación cívica y promover el pensamiento crítico que tanta falta hace en la República Dominicana", manifestó.

Indicó que uno de los objetivos es que universidades, escuelas y otros sectores de la sociedad incorporen el debate como una herramienta para construir ciudadanía y contribuir a elevar la calidad del liderazgo nacional.

Asimismo, planteó que fortalecer el diálogo democrático constituye una responsabilidad compartida entre las distintas generaciones.

"El país que heredarán nuestros hijos dependerá, en gran medida, de la calidad de conversaciones que seamos capaces de tener hoy", expresó.

Apoyo y llamado ciudadano

Durante el acto, Sena agradeció el respaldo de instituciones y medios de comunicación que se han integrado a la iniciativa, entre ellos El Nuevo Diario, RTVD Canal 4 y La Z 101.

Finalmente, exhortó a la ciudadanía a seguir los debates programados, analizar las propuestas de los participantes y asumir un papel activo en este ejercicio democrático.

"Las mejores naciones no se construyen cuando todos piensan igual; se construyen cuando todos tienen la libertad de expresar sus ideas, la disposición de escuchar a los demás y la voluntad de encontrar soluciones comunes", puntualizó.