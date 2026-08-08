Controlan incendio en inmediaciones de vertedero en Cancino

Vista área de la estación de transferencia de Cancino. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

El Fideicomiso Público Privado para la Gestión Integral de Residuos Sólidos (DO Sostenible) informó este sábado que fue controlado un incendio registrado en las inmediaciones del antiguo vertedero de Cancino, Santo Domingo Este.

A través de un comunicado, la entidad indicó que no se registraron víctimas ni personas afectadas a causa del incendio.

"El incendio se originó en un área contigua donde se almacenaban neumáticos, no dentro del antiguo vertedero ni en la estación de transferencia de residuos sólidos", detalla el comunicado.

DO Sostenible añadió que la estación suspendió temporalmente sus operaciones mientras las autoridades realizaban las labores de control del incendio. "Equipos de DO Sostenible apoyaron a los organismos competentes durante la respuesta", agrega.

La estación de transferencia no sufrió daños ni fue alcanzada por el fuego. El incendio fue controlado por las autoridades y, tras verificarse las condiciones de seguridad, la estación reinició sus operaciones.

El fideicomiso informó que las autoridades competentes realizarán las investigaciones correspondientes y ofrecerán información oficial sobre las causas del siniestro.

COMUNICADO



Informamos que no se reportan víctimas ni personas afectadas como consecuencia del incendio registrado en las inmediaciones del antiguo vertedero de Cancino.



El incendio se originó en un área contigua donde se almacenaban neumáticos, no dentro del antiguo vertedero... pic.twitter.com/yWAP4szD5L — DO Sostenible (@dosostenible) August 8, 2026

Leer más El Ozama amenazado por un río de basura regalo de Dío Astacio