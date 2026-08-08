×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
incendio estación transferencia residuos
incendio estación transferencia residuos

Controlan incendio en inmediaciones de vertedero en Cancino

Las autoridades investigarán las causas del incendio en la estación de transferencia de residuos

    Expandir imagen
    Controlan incendio en inmediaciones de vertedero en Cancino
    Vista área de la estación de transferencia de Cancino. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

    El Fideicomiso Público Privado para la Gestión Integral de Residuos Sólidos (DO Sostenible) informó este sábado que fue controlado un incendio registrado en las inmediaciones del antiguo vertedero de Cancino, Santo Domingo Este.

    A través de un comunicado, la entidad indicó que no se registraron víctimas ni personas afectadas a causa del incendio.

    "El incendio se originó en un área contigua donde se almacenaban neumáticos, no dentro del antiguo vertedero ni en la estación de transferencia de residuos sólidos", detalla el comunicado.

    DO Sostenible añadió que la estación suspendió temporalmente sus operaciones mientras las autoridades realizaban las labores de control del incendio. "Equipos de DO Sostenible apoyaron a los organismos competentes durante la respuesta", agrega. 

    RELACIONADAS
    • La estación de transferencia no sufrió daños ni fue alcanzada por el fuego. El incendio fue controlado por las autoridades y, tras verificarse las condiciones de seguridad, la estación reinició sus operaciones.

    El fideicomiso informó que las autoridades competentes realizarán las investigaciones correspondientes y ofrecerán información oficial sobre las causas del siniestro

    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.