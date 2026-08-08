Presunta disputa familiar por unos tenis termina en muerte: tío es señalado por matar a sobrino

Fotos suministradas por las autoridades que muestran al presunto responsable de la muerte, Francisco Lizardo, y la víctima fue identificada como Javier Camacho Lizardo, conocido como "Nano".

Una discusión entre familiares terminó en tragedia la madrugada de este sábado en el barrio La Española, de Moca, donde un joven de 26 años murió tras recibir una estocada con un arma blanca, presuntamente a manos de un tío.

La víctima fue identificada como Javier Camacho Lizardo, conocido como "Nano".

De acuerdo con versiones recogidas en el lugar, el incidente ocurrió alrededor de las 2:00 de la madrugada, cuando se produjo una discusión entre el joven y su tío, identificado como Francisco Lizardo, de 39 años.

Una de las versiones apunta a que el conflicto habría comenzado por unos tenis. Otra señala que la discusión se originó luego de que el joven llegara a la vivienda y pidiera a su abuela que le calentara comida.

En medio del enfrentamiento, Javier habría recibido una estocada que le provocó heridas de gravedad y posteriormente su muerte.

Francisco Lizardo permanece bajo custodia de la Policía Nacional, mientras las autoridades investigan las circunstancias en que ocurrió el hecho y buscan establecer qué provocó el enfrentamiento entre ambos familiares.

Más

El cuerpo de la víctima fue trasladado a Santiago de los Caballeros , donde será sometido a la autopsia correspondiente en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

fue trasladado a , donde será sometido a la autopsia correspondiente en el (Inacif). Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer la secuencia de los acontecimientos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Leer más Feminicidio en Comedero Arriba: mujer muere tras ataque de su expareja en Sánchez Ramírez