Grupos populares ratifican llamado a huelga este lunes en Moca y San Víctor

Grupos populares dan detalles del llamado a huelga este lunes en Moca y San Víctor. ( FOTO SUMINISTRADA POR "LOS PEREGRINOS" DE MOCA. )

El movimiento popular "Los Peregrinos" de Moca y la dirigencia del Frente de Lucha Organizado (FLU) ratificaron el llamado a un paro general de actividades para este lunes 10 en los municipios de Moca, San Víctor y comunidades aledañas de la provincia Espaillat.

Los representantes de las organizaciones informaron que la paralización tiene como propósito reclamar respuestas de las autoridades gubernamentales a un conjunto de demandas relacionadas con obras y servicios en distintas comunidades de la provincia.

Entre las principales demandas figuran la construcción del hospital municipal de San Víctor y la conclusión y equipamiento de las instalaciones sanitarias de Guanábano y Cayetano Germosén.

También reclaman la intervención y asfaltado de carreteras y caminos vecinales en Monte de la Jagua, Bonagua, Soledad, Zafarraya y El Mogote.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/08/whatsapp-image-2026-08-08-at-115227-am-2-2e306bbd.jpeg Imagen del anuncio de la protesta. Foto cedida por el movimiento popular "Los Peregrinos".

Otras demandas

El pliego de demandas incluye, además, la construcción de los puentes sobre San Francisco Abajo y El Algarrobo .

incluye, además, la de los sobre y . En materia educativa, las organizaciones reclaman la terminación de varios planteles escolares cuyos trabajos de construcción, según señalaron, permanecen paralizados desde hace años.

Los convocantes reiteraron el llamado a la paralización de las actividades para este lunes 10 de manera pacífica en Moca y San Víctor.

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