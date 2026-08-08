Grupos populares ratifican llamado a huelga este lunes en Moca y San Víctor
Organizaciones reclaman obras viales, centros de salud y terminación de planteles escolares en distintos municipios y comunidades de Espaillat
El movimiento popular "Los Peregrinos" de Moca y la dirigencia del Frente de Lucha Organizado (FLU) ratificaron el llamado a un paro general de actividades para este lunes 10 en los municipios de Moca, San Víctor y comunidades aledañas de la provincia Espaillat.
Los representantes de las organizaciones informaron que la paralización tiene como propósito reclamar respuestas de las autoridades gubernamentales a un conjunto de demandas relacionadas con obras y servicios en distintas comunidades de la provincia.
Entre las principales demandas figuran la construcción del hospital municipal de San Víctor y la conclusión y equipamiento de las instalaciones sanitarias de Guanábano y Cayetano Germosén.
También reclaman la intervención y asfaltado de carreteras y caminos vecinales en Monte de la Jagua, Bonagua, Soledad, Zafarraya y El Mogote.
Otras demandas
- El pliego de demandas incluye, además, la construcción de los puentes sobre San Francisco Abajo y El Algarrobo.
- En materia educativa, las organizaciones reclaman la terminación de varios planteles escolares cuyos trabajos de construcción, según señalaron, permanecen paralizados desde hace años.
Los convocantes reiteraron el llamado a la paralización de las actividades para este lunes 10 de manera pacífica en Moca y San Víctor.