Dos muertos y dos heridos tras tiroteo en un negocio de Villa Jaragua

Imagen ilustrativa de una escena de crimen. ( SHUTTERSTOCK )

Dos hombres murieron y otras dos personas resultaron heridas durante un enfrentamiento a tiros ocurrido pasada las 2:00 de la madrugada de este sábado en un establecimiento de bebidas alcohólicas ubicado en la calle principal de Villa Jaragua, provincia Bahoruco.

Los fallecidos fueron identificados como Gerinson Paulino Pérez Méndez, de 54 años, y Juan Diego Sena Matos, de 21. Según versiones, Sena Matos no tenía participación en el conflicto y se encontraba compartiendo bebidas alcohólicas con Pérez Méndez cuando se produjo el tiroteo.

Las autoridades señalan como presuntos responsables del ataque a Darwin Méndez Peña, alias Keketo, de 49 años, y Sergio Peña Méndez, de 50. Uno de los señalados fue detenido, mientras el otro se entregó la mañana de este sábado a las autoridades de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) en Jimaní.

Durante el enfrentamiento también resultó herido Sergio Peña Méndez, señalado como uno de los presuntos atacantes. Recibió un impacto de bala en el abdomen.

Peña Méndez fue sometido a una intervención quirúrgica en el Hospital Regional Universitario Jaime Mota, de Barahona, donde permanece bajo custodia policial.

En medio del conflicto también resultó herida Berta Josefina, de 38 años, residente en Villa Jaragua, quien fue alcanzada por una bala en el fémur de la pierna izquierda. Fue trasladada al Jaime Mota de Barahona donde se encuentra ingresada recibiendo asistencia médica.

Versiones

Según versiones de comunitarios, el conflicto tendría su origen en un hecho ocurrido hace más de tres décadas, relacionado con la muerte de dos hermanos de familias enfrentadas.

Las autoridades informaron que uno de los presuntos implicados colabora en la localización de las armas utilizadas durante el hecho. Ambos permanecen bajo arresto mientras avanzan las investigaciones.

Los cadáveres fueron examinados por la médica legista Mayoris Rivas, en presencia del procurador fiscal del Distrito Judicial de Bahoruco, Esteban Cuevas, y miembros de la Dicrim.

Otro hecho violento en Barahona

En otro hecho ocurrido la madrugada de este sábado, Junior Carrasco, de 44 años, resultó herido de bala en la pierna izquierda en el sector Pueblo Nuevo, de Barahona.

Carrasco fue trasladado al Hospital Regional Universitario Jaime Mota, donde recibió asistencia médica.

Las circunstancias en que ocurrió este segundo hecho violento no habían sido esclarecidas por las autoridades de la Dicrim de la Dirección Regional Sur de la Policía Nacional.

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