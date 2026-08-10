Cancillería pone sus sedes consulares a disposición de los dominicanos en Colombia

La Cancillería indicó que ante cualquier emergencia por el terremoto en Colombia, los dominicanos residentes en ese país, pueden acudir a las autoridades consulares. ( ARCHIVO )

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) informó este lunes que puso a disposición sus dos sedes consulares en Colombia para asistir a los dominicanos residentes en ese país, tras el fuerte sismo de magnitud 7.4 que sacudió el territorio sudamericano.

El movimiento telúrico ocurrió alrededor de las 7:34 de la mañana, hora local, y fue sentido en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. Las autoridades colombianas realizan evaluaciones para determinar el alcance de los daños.

La Cancillería dominicana informó, a través de sus redes sociales, que los ciudadanos dominicanos pueden comunicarse con la Embajada de República Dominicana en Colombia, ubicada en la carrera 18 #123-43, barrio Santa Bárbara Occidental, Usaquén, Bogotá. El número de teléfono es +57 301 115 4365. También pueden escribir al correo embajadadomcolombia@mirex.gob.do

También, pueden acudir al Consulado General de la República Dominicana, ubicado en la avenida Carrera 19 No. 118-95, oficinas 311/312, Centro Ejecutivo Santa Bárbara, Bogotá.

"Ante cualquier emergencia derivada del lamentable terremoto ocurrido en las inmediaciones de San José del Palmar, Chocó, Colombia, pueden comunicarse con @rdencolombia o con @rdenbogota, a través de los datos de contacto indicados arriba", informó la Cancillería en una publicación de Instagram.

El embajador dominicano en Colombia, Félix Aracena Vargas, explicó al periódico El Día que, hasta el momento, ningún dominicano ha reportado afectaciones. Agregó que alrededor de 2,200 dominicanos residen en ese país.

Mensaje de Abinader

El presidente Luis Abinader expresó este lunes su solidaridad con el pueblo colombiano y afirmó que República Dominicana está dispuesta a brindar apoyo y asistencia tras el terremoto.

El mandatario manifestó que sus pensamientos y oraciones están con las víctimas, sus familiares y toda la comunidad afectada.

A través de una publicación en X, Abinader aseguró que el país está dispuesto a colaborar ante la emergencia.

"En nombre del pueblo dominicano, expreso nuestra más profunda solidaridad con Colombia ante el terremoto que ha impactado distintas regiones del país. La República Dominicana está junto a Colombia y permanece dispuesta a brindar el apoyo y la asistencia que sean necesarios", expresó.

Terremoto en Colombia

El terremoto, de magnitud 7.4 según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), se registró a las 7:34 de la mañana, hora local (12:34 GMT), con epicentro en el municipio de San José del Palmar, en la región del Chocó, a una profundidad de 82 kilómetros.

El movimiento telúrico provocó daños en varias zonas del centro y occidente de Colombia.

Hasta el momento, el balance preliminar es de más de 111 fallecidos y decenas de heridos, además de 1,575 viviendas averiadas y 37 destruidas por completo. También se reportan 61 edificios colapsados, así como afectaciones en 18 centros de salud y 52 centros educativos, de acuerdo con informaciones atribuidas al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.

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