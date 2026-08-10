Denuncian profanación y robos en nichos en el cementerio Cristo Redentor

La protección de hierro de esta ventana fue sustraída, dejando el acceso expuesto. ( DIARIO LIBRE/STARLIN DE LA ROSA )

Puertas violentadas, ventanas rotas y accesos abiertos dejan expuestas varias estructuras del cementerio Cristo Redentor, donde, según denunciaron a Diario Libre, personas ingresan al camposanto para sustraer pertenencias y utilizan estos espacios para fumar, y hasta hacer evacuar en los nichos.

Durante un recorrido realizado por este medio por distintas áreas del lugar, se observaron sepulturas con daños en sus entradas, algunas completamente a la intemperie, así como cristales rotos y otras partes deterioradas.

Tal es el caso de una de las estructuras de una tumba donde la verja que protegía una abertura en la pared había sido retirada con fuerza dejando el interior al descubierto. El denunciante, quien pidió mantener su identidad en reserva, aseguró que el hueco fue violentado para entrar y llevarse objetos.

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Entre los artículos que, según el testimonio, han desaparecido figuran los estantes destinados a colocar floreros y los recipientes que utilizan los familiares para llevar flores a sus fallecidos.

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En otro mausoleo, una de las hojas de la puerta metálica quedó doblada y fuera de su posición tras ser forzada, de acuerdo con el relato, en un intento por acceder al interior.

La situación no es nueva. En enero de este año, varios panteones del cementerio Cristo Redentor fueron vandalizados durante la madrugada de un domingo. Entre ellos estuvo el de la familia Bonetti-Dubreil, cuya puerta principal fue forzada y una ventana lateral, protegida con barrotes de hierro, también fue violentada.

Ese día, una cuadrilla de trabajadores reparaba la cerradura de la puerta y la ventana afectadas. Un policía municipal, que no fue identificado, aseguró entonces que las violaciones de panteones eran frecuentes en el lugar.

El informante afirmó que hechos similares se repiten en otras sepulturas y que quienes logran entrar, a quienes atribuyó personas con adicción dejan restos de comida y desperdicios. También señaló que algunos fuman dentro de estos espacios y hacen allí sus necesidades fisiológicas, dejando las tumbas profanadas.

Denuncias y reclamos

Los testimonios puntualizaron que han comunicado la situación al encargado del cementerio y solicitado que se reparen los daños y se evite la entrada de personas no autorizadas. Sin embargo, sostienen que sus reclamos han sido ignorados, mientras continúan los daños y la desaparición de artículos colocados por los familiares.