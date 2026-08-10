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16 de agosto
16 de agosto

No habrá fin de semana largo por el feriado del 16 de agosto y esta es la razón

El Día de la Restauración cae domingo este año y, según la Ley 139-97, los feriados que coinciden con sábado o domingo no se trasladan al lunes

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    No habrá fin de semana largo por el feriado del 16 de agosto y esta es la razón
    Monumento a los Héroes de la Restauración en Santiago. (ARCHIVO / DIARIO LIBRE)

    El próximo domingo 16 de agosto, Día de la Restauración de la República Dominicana, será feriado, pero no será trasladado al lunes 17, debido a que la legislación dominicana no contempla el cambio de fecha de los días festivos que coinciden con el fin de semana.

    La disposición está establecida en la Ley No. 139-97, del 19 de junio de 1997, que regula el traslado de los días feriados que coincidan con martes, miércoles, jueves o viernes.

    Según esta legislación, cuando un feriado cae en alguno de esos cuatro días de la semana, debe trasladarse al lunes correspondiente, salvo las fechas que la propia ley establece como inamovibles.

    Fecha y conmemoración

    • Sin embargo, el 16 de agosto de 2026 cae domingo, por lo que no entra dentro de los días contemplados para el traslado. En consecuencia, el feriado por el aniversario de la Restauración se mantiene el domingo y el lunes 17 de agosto será laborable.

    La fecha conmemora el inicio de la Guerra de la Restauración, movimiento que comenzó el 16 de agosto de 1863 con el levantamiento encabezado por los restauradores contra la anexión a España.

    La Ley 139-97 está vigente desde el 27 de junio de 1997 y debe ser aplicada en los establecimientos del país. Por tanto, este domingo 16 de agosto será día feriado, pero no habrá fin de semana largo, ya que el lunes 17 se mantiene como día laborable.

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       Periodista y locutora. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Desde 2016 ha trabajado en diversos medios de comunicación, entre ellos El Pregonero y El Nuevo Diario.