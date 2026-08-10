MIDE entrega RD$600 millones en sueldo por año a 327 militares retirados este 2026

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre. ( FOTO CEDIDA POR EL MIDE )

El Ministerio de Defensa (MIDE), a través del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issffaa), realizó la entrega de 600 millones de pesos a 327 miembros de las Fuerzas Armadas pasados a la honrosa condición de retiro durante el año 2026, correspondientes al beneficio del Plan de Sueldo por Año.

El acto fue encabezado por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, quien destacó que esta entrega constituye una muestra concreta del compromiso de las Fuerzas Armadas con el bienestar y la seguridad social de quienes han dedicado gran parte de sus vidas al servicio de la República Dominicana.

El titular del MIDE resaltó especialmente que los beneficiarios recibieron sus recursos apenas cinco meses después de haber sido colocados en condición de retiro, un plazo considerablemente menor al período máximo de un año establecido dentro de las medidas adoptadas en 2024 por el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas para preservar la sostenibilidad financiera del Plan de Sueldo por Año.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/10/whatsapp-image-2026-08-10-at-20717-pm-1-c0d84464.jpeg Miembros de las Fuerzas Armadas pasados a la honrosa condición de retiro durante el año 2026. (CEDIDA POR EL MIDE)

Fernández Onofre explicó que este programa se sustenta exclusivamente con los aportes realizados por los miembros de las Fuerzas Armadas mientras permanecen en servicio activo, razón por la cual consideró indispensable mantener una administración responsable que permita garantizar su permanencia y capacidad de respuesta en el tiempo.

El ministro informó que desde septiembre de 2024 hasta la fecha se han desembolsado 2,768,663,837.79 de pesos por concepto de Sueldo por Año, beneficiando a 3,188 militares pasados a la honrosa condición de retiro.

Indicó que estos resultados reflejan los efectos positivos de las decisiones adoptadas durante los últimos años para fortalecer financieramente las instituciones responsables de la seguridad social militar, aun cuando algunas de esas disposiciones requirieron ajustes y medidas cautelares para garantizar la sostenibilidad del sistema.

"Soy un defensor y abanderado de la seguridad social de los militares. Hay que preservarla y seguir tomando cuantas medidas y decisiones sean necesarias para garantizar su transparencia, fortalecimiento y sostenibilidad", afirmó Fernández Onofre.

Fortalecimiento institucional

En ese sentido, resaltó el papel estratégico que desempeñan el Issffaa y la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas como pilares fundamentales del sistema de protección social de los miembros de las instituciones militares y sus familias.

El ministro aseguró que las medidas implementadas han permitido que ambas instituciones presenten hoy una mayor fortaleza financiera e institucional. En el caso del Issfaa, destacó que mantiene sus diferentes planes al día y una situación financiera saneada, creando mejores condiciones para responder oportunamente a los compromisos asumidos con sus afiliados.

Asimismo, Fernández Onofre reconoció la gestión del director general del Issffaa, contralmirante Henry Guzmán Taveras, ARD, y de su equipo de trabajo, destacando su capacidad para interpretar y ejecutar las directrices orientadas al saneamiento, eficiencia administrativa y fortalecimiento de la institución.

El ministro reiteró que, junto al Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, continuará impulsando las decisiones necesarias para preservar y fortalecer el sistema de seguridad social militar, bajo criterios de responsabilidad, transparencia y sostenibilidad.

Finalmente, dirigió un mensaje especial a los militares beneficiados, señalando que el paso a la condición de retiro representa el inicio de una nueva etapa de sus vidas, pero no significa apartarse de los valores y principios que acompañan la carrera militar.

"Pasar a la honrosa condición de retiro marca el comienzo de una nueva etapa de la vida, pero nunca significa el retiro del honor, de la dignidad ni del orgullo de haber servido a la República Dominicana", expresó.

La actividad contó con la participación de los viceministros de Defensa, el inspector general de las Fuerzas Armadas, oficiales generales y superiores, miembros activos y retirados de las Fuerzas Armadas, así como autoridades y funcionarios del Issffaa.