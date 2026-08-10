Huelga paraliza actividades en Moca, San Víctor, Navarrete y La Canela

Residuos de neumáticos quemados quedaron esparcidos en distintas vías durante las primeras horas de la jornada huelgaria en Navarrete ( CEDIDAS A DIARIO LIBRE )

Unidades mixtas de la Policía Nacional y el Ejército mantienen vigilancia en las principales vías de las localidades donde se desarrolla la huelga.

Las actividades comerciales y del transporte se encuentran afectadas este lunes en distintos municipios y comunidades de las provincias Espaillat y Santiago, debido a jornadas de protesta convocadas por organizaciones populares en demanda de obras de infraestructura, servicios básicos y soluciones a problemas comunitarios.

En Moca y San Víctor, el movimiento popular Los Peregrinos de Moca y el Frente de Lucha Unidad y Progreso (FLUP) mantienen un llamado a paro por 24 horas, mientras que en Navarrete la convocatoria es por 48 horas y en el distrito municipal La Canela la jornada está pautada por 12 horas.

Desde tempranas horas de este lunes, Moca permanece militarizada como medida preventiva ante la convocatoria.

El coronel Emmanuel Pérez Polanco, comandante de la Policía Nacional en Moca, informó que desde la noche del domingo reforzaron la seguridad en puntos considerados estratégicos, como la zona bancaria, estaciones de combustibles, puentes y las principales vías de circulación.

Explicó que por instrucciones del director general de la uniformadal, mayor general ingeniero Andrés Modesto Cruz Plus, fueron enviados refuerzos para garantizar el orden público y el libre tránsito.

Precisó que el operativo cuenta con dos equipos SWAT, unos 40 agentes de la Policía Nacional, 40 efectivos del Ejército, además del personal policial asignado a la zona.

La presencia de las autoridades se produce luego de que durante la noche del domingo se registraran quemas de neumáticos y otros incidentes en varios barrios y sectores de Moca.

Reclaman obras para Espaillat

Los convocantes de la jornada en Moca y San Víctor es en demanda de la construcción del hospital municipal, el remozamiento y equipamiento de policlínicas, la construcción de la carretera de Los Rieles, el tendido eléctrico para las comunidades Los 21 y El Catey, y la solución al problema del suministro de agua potable.

También exigen medidas para enfrentar el alto costo de la vida, el asfaltado de carreteras y caminos vecinales en Monte de la Jagua, Bonagua, Soledad, Zafarraya y El Mogote, así como la construcción de los puentes sobre San Francisco Abajo y El Algarrobo.

Asimismo, reclaman la terminación de varios centros educativos cuyos trabajos, según denunciaron, permanecen paralizados.

Uno de los dirigentes de Los Peregrinos, Juanchy Confrés, afirmó que la jornada ha recibido el respaldo de distintos sectores. Pidió al Gobierno acudir a Moca para reunirse con los comunitarios y buscar soluciones a las necesidades de la provincia.

Situación en Navarrete

En Navarrete también se mantiene la convocatoria a huelga por 48 horas. Durante las primeras horas de la jornada se reportaron protestas en distintos sectores, incluyendo la zona de la calle del Cementerio, donde se escucharon detonaciones.

Además, se denunciaron actos vandálicos y la destrucción de contadores eléctricos en algunos puntos.

Igual que en Moca, las autoridades mantienen vigilancia en las principales vías con el objetivo de evitar alteraciones del orden y garantizar la circulación por las arterias principales.

La Canela también protesta

Mientras, las organizaciones sociales del distrito municipal La Canela, en Santiago, mantienen un paro pacífico de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde para reclamar la intervención de la carretera principal Antonio Guzmán.

Los convocantes denuncian el deterioro de varios tramos de esa vía, específicamente en las comunidades Batey 1, Sabana Grande, Hatillo, Platanal y Capilla, además del supuesto abandono de distintas comunidades del distrito municipal.

La jornada es respaldada por juntas de vecinos, empresarios, líderes comunitarios, sindicatos de autobuses, carros y motocicletas, la Federación de Juntas de Vecinos y otras organizaciones sociales, con el acompañamiento del párroco Azcona, de la Iglesia Católica.