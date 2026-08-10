Fallece el empresario y fundador de Laboratorios Sued, Jaime Francisco Pichardo

El empresario Jaime Francisco Sued Pichardo. ( FOTOGRAFÍA COMPARTIDA POR EL SENADOR ALEXIS VICTORIA YEB EN SUS REDES SOCIALES EL DÍA DEL RECONOCIMIENTO A SUED PICHARDO EN EL SENADO. )

El empresario y fundador de la farmacéutica Sued y Fargoza, SRL, y de Laboratorios Sued, Jaime Francisco Sued Pichardo, falleció este lunes a los 87 años.

La información fue confirmada por la empresa farmacéutica, que, a través de un comunicado, expresó su pesar por la muerte de Don Jaime, como era llamado por sus seres queridos.

"Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento de Don Jaime. Hoy despedimos a un hombre cuya visión, entrega y valores dejaron una huella imborrable en nuestra empresa y en todos quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo", expresó la empresa en una publicación en su cuenta de Instagram.

La farmacéutica informó que, debido al fallecimiento de su fundador, sus instalaciones permanecerán cerradas el miércoles 12 de agosto.

Reacciones

Jaime Francisco Sued Pichardo nació el 11 de diciembre de 1938. Fue accionista durante más de 30 años del Grupo BHD y miembro del Consejo de Administración del Centro Financiero BHD. También presidió el Comité de Nombramientos y Remuneraciones de esa entidad bancaria.

El Banco BHD expresó, mediante un comunicado, sus condolencias por el fallecimiento del empresario.

"Jaime deja una huella valiosa en la historia empresarial dominicana y en la vida institucional de BHD, como visionario, emprendedor y hombre comprometido. Fue pionero de la industria farmacéutica dominicana y fundador de Laboratorios Sued", señaló la entidad.

Asimismo, el BHD se unió al dolor de la familia del destacado empresario, en especial de su esposa, Alejandra Von Ruster de Sued; sus hijos, Jaime Alejandro, Dalia y Esteban; sus hermanos, nietos y demás familiares.

Reconocimiento del Senado

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/10/whatsapp-image-2026-07-21-at-14645-pm-scaled-05cd46e6.jpeg Acto en el que el Senado de la República, reconoció la trayectoria de Don Jaime. (FOTO DE LA PÁGINA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA)

El pasado 21 de julio, el Senado de la República reconoció a Sued Pichardo por su destacada trayectoria empresarial y sus aportes al desarrollo de la industria farmacéutica en la República Dominicana.

El reconocimiento de la Cámara Alta fue aprobado mediante una resolución sometida por el senador de la provincia María Trinidad Sánchez, Alexis Victoria Yeb.

Durante el acto, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, elogió la vida ejemplar y los logros alcanzados por Sued Pichardo, a quien describió como un visionario empresarial y pionero de la industria farmacéutica, cuya trayectoria contribuyó al bienestar del pueblo dominicano mediante la producción de medicamentos y la generación de empleos.

La resolución presentada por el senador Alexis Victoria Yeb establece que Jaime Francisco Sued Pichardo fue un visionario, pionero de la industria farmacéutica dominicana y un líder comprometido con el desarrollo económico, el fortalecimiento del sistema de producción nacional y el bienestar sanitario de la República Dominicana.

En 1970 el empresario fundó la empresa Laboratorios Sued S.A., una de las primeras plantas de producción de medicamentos del país.