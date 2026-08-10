Residentes en Sierra Prieta, en el kilómetro 26 de la carretera Yamasá, protestaron este lunes en reclamo de la construcción y reparación de las calles, así como restablecimiento del servicio eléctrico en la zona.

Los moradores denuncian que llevan tres días sin energía eléctrica, situación que, según explican, ha afectado sus actividades cotidianas y generado malestar.

Durante la protesta, los comunitarios también demandaron que las autoridades atiendan las condiciones de las vías, que aseguran, se encuentran en muy mal estado.

Los comunitarios presentaron el contrato suscrito entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la empresa Consthera S.R.L., para la construcción del camino vecinal Sierra Prieta II, en el kilómetro 25 de la carretera Yamasá, en la provincia Monte Plata, por un monto superior a los 70 millones de pesos.

Detalles del contrato

Según el documento, la obra contempla trabajos de limpieza y desmonte, excavaciones, construcción de cunetas, alcantarillas, badenes, cabezales, pasarelas y otras labores de acondicionamiento vial. El contrato establece un período de seis meses para la ejecución de los trabajos, el cual según los morados, no han cumplido.

En videos suministrados por Luis García, comunitario de Sierra Prieta, se observa a los manifestantes quemando neumáticos y lanzando objetos hacia agentes de la Policía Nacional, quienes respondieron a los ataques con bombas lacrimógenas.

"Tenemos tres días sin luz y las calles en muy malas condiciones, necesitan ser asfaltadas", explicó García.

Los manifestantes esperan que las autoridades correspondientes escuchen sus reclamos y adopten medidas para solucionar la situación.

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