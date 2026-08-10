Poder Ejecutivo dispone extradición a EE. UU. de dominicano acusado de delitos sexuales contra menores

Imagen ilustrativa de un hombre mientras es extraditado. ( ARCHIVO )

El Poder Ejecutivo dispuso la extradición a Estados Unidos del ciudadano dominicano Mario Juan García, requerido por las autoridades judiciales de ese país para que responda por acusaciones relacionadas con delitos sexuales contra menores.

La medida está contenida en el Decreto 543-26, emitido este lunes 10 agosto por el Poder Ejecutivo, en respuesta a una solicitud vinculada al caso policial número 2405010020, presentado el 25 de julio de 2025 ante el Tribunal Superior del Estado de Connecticut.

De acuerdo con el decreto, García enfrenta cargos por agresión sexual en segundo grado, poner en riesgo a un menor y promover la participación de un menor en una representación obscena.

Con la disposición, las autoridades dominicanas autorizan la entrega del acusado a Estados Unidos para que responda ante la justicia de Connecticut por los cargos que se le imputan.

Cooperación judicial internacional

La extradición forma parte de los mecanismos de cooperación judicial internacional entre República Dominicana y Estados Unidos. La entrega permitirá que García sea procesado en ese país conforme a las leyes y garantías del debido proceso.