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Aníbal de Castro llama a fortalecer el periodismo frente a la inteligencia artificial

Destacó que la tecnología no sustituye el criterio profesional

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    Aníbal de Castro llama a fortalecer el periodismo frente a la inteligencia artificial
    Aníbal de Castro, director fundador de Diario Libre. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO)

    El director fundador de Diario Libre, Aníbal de Castro, afirmó ayer que el periodismo enfrenta una de las transformaciones más profundas de su historia, pero lejos de perder importancia, adquiere un renovado valor en una época caracterizada por la abundancia de información, los algoritmos y la inteligencia artificial.

    De Castro pronunció la conferencia El periodista de hoy: el oficio frente a la abundancia, los algoritmos y la inteligencia artificial, durante la apertura de la licenciatura en Periodismo Contemporáneo de la Universidad APEC, coauspiciada por el Colegio Dominicano de Periodista, donde destacó la necesidad de formar profesionales capaces de ejercer el oficio con criterio, rigor e independencia. Resaltó también el clima de libertades que permite un ejercicio periodístico sin cortapisas

    Revolución digital 

    Explicó que la revolución digital democratizó el acceso a la palabra pública, pero difundir información no equivale a hacer periodismo. El oficio comienza, sostuvo, cuando los datos son sometidos a un método que permita determinar de dónde proceden, quién los proporciona, qué pruebas los respaldan y qué intereses pueden condicionarlos.

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    Carlos Sangiovani, Aníbal de Castro, Luis Pérez Nova, Alicia Álvarez y Erik Pérez Vega. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO)

    El periodista, señaló, debe desarrollar capacidades que siguen siendo esenciales pese al cambio tecnológico: "Saber mirar, escuchar, preguntar, dudar, verificar, comprender y narrar". A esto agregó la necesidad de una sólida formación cultural y de conocimientos especializados que permitan interpretar asuntos complejos y no depender exclusivamente de las fuentes.

    Sobre la inteligencia artificial, de Castro consideró equivocado tanto rechazarla por nostalgia como aceptarla de manera acrítica. Reconoció que puede facilitar tareas como transcribir entrevistas, ordenar documentos, comparar versiones y procesar grandes volúmenes de información. Sin embargo, advirtió que la tecnología no sustituye el criterio profesional ni puede asumir la responsabilidad por una información errónea.

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    Riesgo del algoritmo

    También alertó sobre el riesgo de que los algoritmos y las métricas determinen las prioridades de las redacciones. "El peligro comienza cuando confundimos lo que atrae con lo que importa", planteó.

    Para de Castro, la principal ventaja del periodista del futuro será su capacidad de pensar por cuenta propia y explicar el significado de los acontecimientos. Mientras la sociedad necesite saber no solo qué ocurre, sino por qué ocurre, concluyó, seguirá necesitando periodistas comprometidos con los hechos, la verdad y la independencia.

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