Coraapplata busca rescindir contrato con empresa encargada de facturar el servicio de agua potable

Tomás Emilio Durán Garden, director general de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (Coraaplata) ( CEDIDAS A DIARIO LIBRE POR HUGO GÓMEZ )

La Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (Coraapplata) inició un proceso legal para rescindir el contrato con Triple A, la empresa que se encarga de la facturación y recaudación por el servicio de agua potable en la provincia.

El director general de Coraapplata, Tomás Emilio Durán Garden, explicó que la decisión obedece a presuntos incumplimientos que, según dice, afectan a los usuarios y las finanzas de la institución.

El funcionario informó que contrató una firma de abogados de Santiago para llevar el proceso contra Triple A.

Incumplimientos señalados

Entre los incumplimientos señalados por Durán Garden figura la falta de duplicación en la colocación de medidores, una de las condiciones contempladas para incrementar la facturación y las recaudaciones por el servicio de agua potable.

Detalló que el proceso de arbitraje se desarrolla ante la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, mientras los abogados de Coraapplata dan seguimiento a las acciones encaminadas a lograr la rescisión del contrato.

El funcionario también cuestionó el desempeño de Triple A en la facturación del servicio.

Indicó que usuarios de distintos sectores han denunciado que no reciben las facturas en sus hogares o que ni siquiera son incluidos en el proceso de facturación.

"Triple A simplemente y llanamente se ha dedicado a buscar los consumidores de alto nivel. A ellos no les interesa el consumidor normal, los sectores populares", sostuvo Durán Garden.

El director general de Coraapplata también atribuyó a la empresa otras presuntas violaciones contractuales, entre ellas elevadas facturaciones a usuarios, aplicación de multas sin facultad para ello y el incumplimiento en la instalación de medidores en diferentes puntos de la provincia.

Dijo que esos señalamientos forman parte de los argumentos que maneja el equipo legal de Coraapplata para procurar la terminación del contrato y el resarcimiento del Estado por las presuntas vulneraciones al acuerdo.

Condiciones del contrato

Además, cuestionó las condiciones económicas del contrato, al señalar que Coraapplata asume gran parte de los costos operativos del sistema de agua potable, mientras Triple A recibe el 50 % de los recursos recaudados por la facturación del servicio.

Según explicó, Coraapplata se encarga de llevar el agua potabilizada desde los acueductos hasta los hogares, reparar averías, adquirir bombas, dar mantenimiento a las obras acuíferas, pagar la electricidad y cubrir la nómina, entre otros gastos.

Precisó que solo por concepto de energía eléctrica la institución paga alrededor de 25 millones de pesos mensuales, recursos que, según afirmó, son aportados por el Gobierno.

Durán Garden sostuvo que desde la firma del contrato Triple A habría recibido alrededor de 600 millones de pesos, correspondientes al 50 % de las recaudaciones por el servicio de agua potable.

El funcionario aseguró que el Consejo de Directores de Coraapplata respalda las acciones legales emprendidas para rescindir el contrato y dejar sin efecto decisiones que alegadamente van en perjuicio de la población.