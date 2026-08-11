Dajabón se ahoga entre basura mientras sus barrios esperan una respuesta de las autoridades

Montones de desperdicios permanecen acumulados en distintos puntos del municipio de Dajabón, generando malos olores, atrayendo ratas e insectos y aumentando el temor de las familias ante la posible propagación de enfermedades. La situación afecta, según denuncias comunitarias, a más de 19 barrios del municipio.

"Ya no sabemos a quién acudir", expresó María de la Cruz Álvarez, residente en el barrio Benito Monción, uno de los afectados. Los residentes aseguran convivir diariamente con fundas, restos de alimentos y otros desechos amontonados cerca de sus viviendas. Para ellos, resulta doloroso observar cómo uno de los municipios más importantes de la frontera domínico-haitiana proyecta una imagen de abandono y falta de higiene.

Desde la alcaldía dicen que faltan equipos

La alcaldía de Dajabón no ha logrado ofrecer una solución definitiva a la situación.

Desde el cabildo se atribuye parte de las dificultades a la falta de camiones y equipos suficientes para garantizar una recogida regular y eficiente.

De acuerdo con las informaciones ofrecidas, el alcalde ha solicitado ayuda al gobierno central y la entrega de varias unidades recolectoras, pero esos equipos todavía no han llegado al municipio.

Reacción de residentes

Los residentes también cuestionan el papel de los funcionarios y representantes gubernamentales de la provincia, a quienes reclaman una intervención más firme ante un problema que consideran urgente.

Cada día de retraso agrava el panorama. Detrás de cada montón de basura hay niños que caminan hacia la escuela, comerciantes que intentan mantener abiertos sus negocios y familias obligadas a cerrar puertas y ventanas para escapar de los malos olores.

Los habitantes de Dajabón advierten que la recogida de basura no puede seguir dependiendo de promesas, porque lo que está en juego no es solamente la imagen de la ciudad, sino la salud y la dignidad de toda una población.