Gobierno habilita centro de acopio para ayudar a Colombia; entérese dónde llevar donaciones

Edificios y casas afectadas este martes, en Pereira (Colombia), tras un terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país. ( EFE )

El Gobierno dominicano informó este martes que habilitó un centro de acopio para recibir donaciones destinadas a las comunidades afectadas por el terremoto registrado en Colombia.

La medida responde a la solicitud preliminar de asistencia internacional formulada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y forma parte de las acciones de apoyo humanitario dispuestas por las autoridades dominicanas.

El Ministerio de Defensa (MIDE) habilitó el centro de acopio en la Base Naval "27 de Febrero", ubicada en la avenida España, Punta Torrecilla, Sans Soucí, en el municipio Santo Domingo Este.

Horarios de operación

El centro estará operativo todos los días, de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, y recibirá medicamentos e insumos médicos, alimentos enlatados, líquidos de hidratación, alimentos no perecederos, alimentos secos y toallas húmedas para higiene.

Las donaciones serán recibidas, clasificadas y organizadas por personal dispuesto para esos fines, con el propósito de garantizar su adecuada custodia y preparación para su posterior entrega como parte de los esfuerzos de asistencia humanitaria.

¿Dónde llevar las donaciones?

El centro está ubicado en la Base Naval "27 de Febrero", en la avenida España, Punta Torrecilla, Sans Soucí, Santo Domingo Este.

Para obtener información adicional o coordinar la entrega de donaciones, los interesados pueden comunicarse al 829-762-2054.

Con esta iniciativa, el Gobierno dominicano reafirma su solidaridad con el pueblo colombiano y su disposición de contribuir a los esfuerzos de respuesta ante la situación de emergencia provocada por el terremoto.

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