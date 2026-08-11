Los grupos sociales y populares que convocaron el paro de 48 horas en Navarrete anunciaron este martes la extensión de la protesta por otras 24 horas, debido a la "falta de respuesta de las autoridades" a las demandas planteadas por la comunidad.

Adelín Núñez, vocero de los convocantes, informó que la nueva jornada de protesta se extenderá hasta las 6:00 de la mañana del jueves.

El dirigente explicó que la decisión fue adoptada porque las autoridades no han acudido al municipio para establecer un diálogo con los representantes de las organizaciones y buscar soluciones a las problemáticas que afectan a Navarrete.

"Las autoridades no han venido a darle la cara a nuestro municipio para ver cuáles son las problemáticas que están afectando a nuestro pueblo", manifestó.

Núñez aseguró que la población respalda la extensión del paro.

Advirtió que la protesta podría prolongarse nuevamente si las autoridades no responden al llamado de las organizaciones.

"De no venir de aquí a mañana a nuestro pueblo, según vayan pasando los días, el paro se va extendiendo", sostuvo.

Prolongación del paro

El paro, que inicialmente fue convocado por 48 horas, ha provocado la paralización de diversas actividades en el municipio, mientras agentes policiales y militares permanecen desplegados en puntos estratégicos.

Demandas de la comunidad

Los grupos populares reclaman que las autoridades se sienten a dialogar con la comunidad para abordar las necesidades que, según sostienen, permanecen sin solución.

Entre las principales demandas planteadas durante la jornada huelgaria en Navarrete figuran el asfaltado y acondicionamiento de unos 15 barrios que, según los convocantes, permanecen en condiciones de deterioro.

También reclaman mejoras en las escuelas y un salario digno para conserjes y otros empleados, cuyos ingresos, de acuerdo con los manifestantes, rondan los 10,000 pesos mensuales.

A esto se suman el rechazo a las altas tarifas eléctricas, el costo de la canasta familiar y los precios de los combustibles.

Entre las organizaciones que encabezan la jornada figuran el Frente Popular Che Guevara y el FPN 24 de Abril.

Los convocantes también exigen la construcción y mejora del sistema de alcantarillado, debido a las inundaciones que afectan al municipio cada vez que se registran lluvias, así como el traslado del vertedero ubicado próximo a la planta de abastecimiento de agua. Entre las obras reclamadas figuran, además, el acondicionamiento del barrio La Travesada y la continuación de la segunda etapa de la cañada de Beco.