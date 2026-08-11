El director-fundador de Diario Libre y Premio Nacional de Periodismo 2026, Aníbal de Castro, afirmó que la abundancia de información, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías han renovado la importancia del periodismo, debido a la dificultad cada vez mayor de distinguir entre hechos, opiniones y contenidos falsos.

De Castro se expresó durante la conferencia magistral "El periodista de hoy: el oficio frente a la abundancia, los algoritmos y la inteligencia artificial", realizada este martes durante la apertura de la Licenciatura en Periodismo Contemporáneo de la Universidad APEC (Unapec), junto al Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

El periodista sostuvo que la revolución digital democratizó el acceso a la palabra pública, pero advirtió que "democratizar la capacidad de publicar no equivale a democratizar la capacidad de hacer periodismo".

Explicó que el periodismo comienza cuando la información es sometida a un método de verificación, mediante preguntas sobre el origen de los datos, las fuentes, las pruebas que los sustentan y los intereses que pueden condicionarlos.

También destacó como cualidades esenciales del periodista contemporáneo saber mirar, escuchar, preguntar, dudar, verificar y comprender, al tiempo que llamó a los profesionales a mantener independencia y honestidad intelectual.

"El periodismo continúa siendo después de todas las revoluciones tecnológicas una manera de aproximar a la realidad, una disciplina de la curiosidad y un compromiso con los hechos", expresó.

Inteligencia Artificial

Sobre la inteligencia artificial, De Castro consideró que los periodistas deben evitar tanto el rechazo nostálgico como la fascinación acrítica.

Reconoció que estas herramientas pueden facilitar tareas como transcribir entrevistas, comparar documentos, ordenar cronologías y analizar grandes volúmenes de datos, pero enfatizó que no sustituyen el criterio ni la responsabilidad profesional.

"La herramienta puede ayudarnos a localizar dónde buscar, pero no nos libera de comprobar lo encontrado" Aníbal de Castro Periodista y director-fundador de Diario Libre “

Asimismo, advirtió sobre la presión de los algoritmos y las métricas en las redacciones. Afirmó que "el peligro comienza cuando confundimos lo que atrae con lo que importa" y defendió la necesidad de atraer audiencia sin engañar ni manipular.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/12/whatsapp-image-2026-08-11-at-84731-pm-7fc5bd43.jpeg El director-fundador de Diario Libre, Aníbal de Castro durante la conferencia. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/12/whatsapp-image-2026-08-11-at-84728-pm-aaa3f970.jpeg El rector de Unapec, magíster Erik Pérez Vega. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/12/whatsapp-image-2026-08-11-at-84726-pm-44f1b4ef.jpeg El director-fundador de Diario Libre y Premio Nacional de Periodismo 2026, Aníbal de Castro, durante la conferencia magistral "El periodista de hoy: el oficio frente a la abundancia, los algoritmos y la inteligencia artificial". (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/12/whatsapp-image-2026-08-11-at-84723-pm-1553e029.jpeg El director-fundador de Diario Libre y Premio Nacional de Periodismo 2026, Aníbal de Castro; la decana de la Facultad de Artes y Comunicación de Unapec, doctora Alicia Álvarez; el rector de Unapec, magíster Erik Pérez Vega; el presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Luis Pérez Novas; el profesor e investigador Carlos Sangiovanni, la doctora Elsa María Moquete, vicerrectora académica de la Universidad APEC; y el viceministro de Evaluación y Acreditación de las Instituciones de Educación Superior (IES) del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), Juan Viloria Santos. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/12/whatsapp-image-2026-08-11-at-84728-pm-1-4c25164b.jpeg El presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Luis Pérez Novas. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/12/whatsapp-image-2026-08-11-at-84723-pm-2-5377314e.jpeg El profesor e investigador Carlos Sangiovanni; el director-fundador de Diario Libre y Premio Nacional de Periodismo 2026, Aníbal de Castro; el presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Luis Pérez Novas; la decana de la Facultad de Artes y Comunicación de UNAPEC, doctora Alicia Álvarez; y el rector de UNAPEC, magíster Erik Pérez Vega. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/12/whatsapp-image-2026-08-11-at-84732-pm-45563d76.jpeg La decana de la Facultad de Artes y Comunicación de UNAPEC, doctora Alicia Álvarez. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI) ‹ >

La credibilidad, un bien esencial

De Castro sostuvo que el periodista debe conceder a los hechos una importancia superior a sus preferencias y estar dispuesto a rectificar cuando comete errores.

En un contexto de creciente desconfianza, consideró que la credibilidad será uno de los bienes más valiosos del periodismo y uno de los más difíciles de recuperar una vez perdido.

Al concluir, afirmó que el valor diferencial del periodista estará cada vez más en su capacidad de pensar por cuenta propia, decidir qué investigar, formular las preguntas correctas y ofrecer información verdadera, relevante y contextualizada.

Licenciatura para periodistas en ejercicio La nueva Licenciatura en Periodismo Contemporáneo de Unapec tendrá una duración de dos años y estará dirigida a periodistas en ejercicio con título universitario de grado. La iniciativa beneficiará a más de 500 periodistas y busca fortalecer su formación profesional, científica y tecnológica ante los desafíos de la comunicación digital y la inteligencia artificial. En el acto de lanzamiento, el rector de Unapec, Erik Pérez Vega, destacó que el programa busca llenar un vacío en la oferta académica dominicana, mientras que el presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, Luis Pérez, señaló que la primera cohorte permitirá profesionalizar a periodistas y comunicadores en ejercicio que aún no cuentan con titulación en el área. La decana de la Facultad de Artes y Comunicación, Alicia Álvarez, explicó que el programa incorporará el Reconocimiento de Aprendizajes Previos (RAP) para valorar los conocimientos y competencias adquiridos durante la trayectoria laboral de los participantes.