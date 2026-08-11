Plan de Ordenamiento Territorial de Verón-Punta Cana sigue sin fecha para vistas públicas

El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Verón-Punta Cana todavía no tiene fecha para la realización de las vistas públicas, mientras las autoridades buscan conciliar una posición con empresarios y líderes comunitarios antes de continuar con el proceso de discusión de la propuesta.

Así lo informó Ramón Ramírez (Manolito), director distrital de Verón-Punta Cana, quien explicó que actualmente se encuentran conciliando planteamientos con los diferentes sectores para presentar una posición unificada.

El proyecto ya fue publicado en la página de la junta distrital, donde las instituciones, organizaciones y ciudadanos pueden consultar su contenido y formular sus observaciones. El documento lleva alrededor de 10 días disponible, de acuerdo con Ramírez.

"Estamos conciliando algunas cosas para llevar una posición unificada con los empresarios y líderes comunitarios", explicó Ramírez al ser consultado sobre la fecha para las vistas públicas del POT.

Reuniones

Mientras se define el calendario de las próximas etapas, la Alcaldía desarrolla esta semana una agenda de encuentros con distintos sectores vinculados al desarrollo del distrito municipal.

Para este miércoles está prevista una reunión comunitaria en La Ceiba; el jueves se realizará un encuentro con empresarios y desarrolladores, mientras que el viernes conversarán con representantes de la Asociación Dominicana de Transportistas. También está prevista una reunión con la Asociación de Ranchos Turísticos.

Ramírez precisó que estos encuentros no estarán centrados únicamente en la situación de La Ceiba del Salado, sino que tendrán como propósito socializar el plan de ordenamiento territorial en sentido general.

El proceso busca que los diferentes sectores conozcan la propuesta, planteen sus inquietudes y formulen recomendaciones antes de que se establezcan las fechas para las vistas públicas.

La discusión del POT ocurre en momentos en que Verón-Punta Cana experimenta un acelerado crecimiento urbano, turístico y poblacional, escenario que ha incrementado la necesidad de establecer criterios para organizar el uso y desarrollo del territorio.