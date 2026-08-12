Ejército recupera 18 reses robadas y frustra traslado ilegal hacia Haití

De acuerdo al Ejército, el ganado cuando era conducido por varios individuos hacia el área de la Pirámide No. 23. ( FUENTE EXTERNA )

Soldados del Ejército de República Dominicana (ERD) recuperaron 18 reses que habían sido sustraídas de una finca la provincia Dajabón y frustraron el intento de trasladarlas de manera ilegal hacia territorio haitiano, informó este miércoles la entidad.

El operativo fue realizado por militares destacados en el Puesto Libertador, quienes durante labores de vigilancia en la zona fronteriza interceptaron el ganado cuando era conducido por varios individuos hacia el área de la Pirámide No. 23, con la presunta intención de cruzarlo a Haití.

De acuerdo a una nota de prensa, al percatarse de la presencia de los soldados, los presuntos cuatreros emprendieron la huida y dejaron abandonadas las reses.

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Posteriormente, Nelson Taveras se presentó ante las autoridades militares e identificó el ganado como de su propiedad. El hombre explicó que las reses habían sido sustraídas momentos antes de su finca y que había alertado a las autoridades sobre el robo.

Los militares aseguraron el ganado y lo trasladaron a un corral próximo al destacamento, donde permanece bajo custodia mientras concluye el proceso de verificación para su posterior entrega a su propietario.

El Ejército informó que mantiene operaciones de vigilancia y patrullaje permanente en la zona fronteriza para combatir el cuatrerismo, el contrabando y otras actividades ilícitas que afectan la seguridad y la economía de las comunidades de la zona.