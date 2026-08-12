Europa y República Dominicana estrechan el cerco contra los plásticos

En Europa, las cafeterías y restaurantes ya no podrán servir alimentos ni bebidas en recipientes de plástico de usar y tirar. ( FREEPIK )

La Unión Europea (UE) y República Dominicana avanzan por caminos distintos hacia un objetivo común: reducir los residuos plásticos. Desde este miércoles, Europa aplica un nuevo reglamento sobre envases que incorpora restricciones a sustancias químicas y metas de reducción a largo plazo, mientras que el país caribeño acaba de modificar nuevamente su legislación sobre residuos sólidos, después de haber establecido un calendario para eliminar la entrega gratuita de fundas plásticas.

Las nuevas reglas europeas comenzaron a aplicarse este 12 de agosto de 2026, 18 meses después de la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2025/40 sobre envases y residuos de envases. Algunas de sus disposiciones, sin embargo, entrarán en aplicación de manera progresiva en los próximos años.

Una de las novedades es el endurecimiento de los controles sobre los PFAS, las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas conocidas como "químicos eternos" debido a su elevada persistencia en el ambiente.

La Comisión Europea señala que estos compuestos han sido utilizados, entre otros usos, en revestimientos resistentes al aceite de papeles y cartones destinados a entrar en contacto con alimentos.

El paquete europeo tiene una dimensión que va más allá del manejo de la basura: combina reducción de residuos, limitaciones a determinados envases y protección de la salud.

La legislación de la UE exige que los materiales en contacto con alimentos no transfieran sustancias que puedan poner en peligro la salud de los consumidores y establece controles específicos para los plásticos.

República Dominicana: dos reformas en siete meses

En República Dominicana, la legislación sobre residuos sólidos ha cambiado dos veces en menos de un año. La Ley 98-25, promulgada en diciembre de 2025, modificó la Ley 225-20, General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, y estableció, entre otras medidas, un plazo para poner fin a la entrega gratuita de fundas plásticas de un solo uso en los establecimientos comerciales.

Pero ese marco fue modificado nuevamente en julio de 2026. El presidente Luis Abinader promulgó la Ley 36-26, que constituye la reforma más reciente y entró en vigor desde su promulgación.

La nueva normativa sustituyó la modificación aprobada en diciembre y revisó, entre otros aspectos, las contribuciones económicas que deben realizar las empresas al sistema de gestión de residuos.

La Ley 36-26 también incorporó la prohibición de importar productos de foam, uno de los materiales de mayor impacto ambiental por las dificultades que presenta su manejo como residuo. La disposición había formado parte del proyecto aprobado por el Senado durante el proceso que culminó con la nueva legislación.

El proceso dominicano tiene, por tanto, una particularidad: la Ley 36-26 es actualmente la referencia legal vigente, mientras la Ley 98-25 constituye el antecedente inmediato de varias de las medidas que ya estaban en proceso de implementación.

Las fundas, el cambio más cercano

Para los consumidores dominicanos, una de las transformaciones más visibles será la relacionada con las fundas plásticas.

La Ley 98-25 estableció un plazo de doce meses desde su entrada en vigor para prohibir que los establecimientos comerciales entreguen gratuitamente bolsas o fundas plásticas de un solo uso. Ese calendario fijó como fecha límite el 15 de diciembre de 2026. Durante la transición, los comercios deben realizar campañas para incentivar el uso de bolsas reciclables o reutilizables y disminuir el consumo de plástico.

Los establecimientos comenzaron a prepararse desde principios de año. Representantes del comercio explicaron a Diario Libre que entre las alternativas estudiadas figura el cobro de las fundas, aunque advirtieron que el objetivo ambiental podría frustrarse si el consumidor simplemente paga por ellas y continúa utilizándolas con la misma frecuencia.

La estrategia dominicana apunta así a modificar hábitos de consumo y a reducir la cantidad de materiales desechables que terminan en vertederos, calles, cañadas, ríos y costas.

Europa va un paso más allá

Las dos legislaciones coinciden en reducir los residuos desde su origen, pero presentan diferencias importantes.

República Dominicana concentra buena parte de sus medidas en la gestión de los residuos, las responsabilidades económicas de empresas y productores y la reducción de productos problemáticos como las fundas plásticas y el foam.

Europa incorpora además una dimensión química y sanitaria mucho más específica. No solo plantea cuánto plástico debe reducirse o qué envases deben desaparecer progresivamente, sino también qué sustancias pueden estar presentes en los materiales que entran en contacto con los alimentos.

La Comisión Europea advierte que los componentes de esos materiales pueden migrar hacia los alimentos y afectar su seguridad química y, eventualmente, la salud humana.

La diferencia puede resumirse en el alcance de ambas políticas: República Dominicana está reforzando el control sobre la generación y gestión de residuos y determinados plásticos de un solo uso; la Unión Europea avanza simultáneamente sobre los residuos, los envases y su composición química.

Son dos velocidades de una transición que persigue reducir productos concebidos para utilizarse durante minutos, pero cuyos residuos —y en algunos casos sus componentes químicos— pueden permanecer durante décadas en el ambiente.