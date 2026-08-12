Doble medallista pide al Gobierno construir carretera en zona costera de Montecristi

Autoridades municipales y comunitarios reciben a Melvin Marcelino en la comunidad El Manantial en Villa Vásquez. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

El velocista Melvin Marcelino, quien se convirtió en doble medallista durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, solicitó al Gobierno la construcción de un tramo de carretera de aproximadamente ocho kilómetros en la zona costera conocida como El Manantial, municipio Villa Vásquez, en Montecristi.

El atleta realizó el pedido durante el acto de recibimiento que le ofrecieron moradores de su comunidad tras su destacada participación en la justa deportiva, donde logró subir en dos ocasiones al podio. En una de las carreras que compitió, Marcelino corrió los 100 metros planos, disciplina en la que ganó medalla de bronce.

Solicitud de carretera

Marcelino explicó que los residentes de El Manantial llevan años reclamando la construcción de la vía, cuyo estado dificulta el desplazamiento de los habitantes.

"Confiamos que usted será quien escuchará su solicitud y lo pedimos todos, no solamente yo, sino mi campo entero", expresó el atleta al referirse al presidente Luis Abinader.

Indicó que los niños de la comunidad deben recorrer entre cuatro y cinco kilómetros para llegar a la escuela, en ocasiones en motocicletas, lo que, según afirmó, representa un riesgo para su seguridad y salud debido a la polvareda que se genera en el trayecto.

El atleta dijo estar seguro de que el gobernante dará respuesta a su solicitud, tal como lo hizo cuando le prometió construir una vivienda digna para su familia.

Respaldo del alcalde

El llamado fue respaldado por el alcalde de Villa Vásquez, Jenrry Castro, quien consideró que la construcción de la carretera es una obra "justa y necesaria" para la comunidad.

Castro destacó que Marcelino es un talento surgido de una localidad pequeña y con limitaciones económicas, pero cuyos habitantes mantienen aspiraciones de superación.

Solicitó al presidente Abinader y al ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, tomar en cuenta la demanda de los moradores.

El funcionario municipal señaló que ha conversado en varias ocasiones con Estrella sobre la carretera y aseguró que el ministro le ha manifestado su disposición de atender el reclamo.

"Creo que llegó la hora de que le respondamos a esta gente", expresó Castro.

El alcalde manifestó su confianza en que las autoridades finalmente atenderán la solicitud.