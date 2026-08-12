Patrullaje por cuadrantes de la Policía aún tiene 149 zonas pendientes

Policías del nuevo modelo de patrullaje en una calle de Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

El nuevo Modelo de Servicio y Patrullaje Policial (MSPP), concebido como uno de los ejes de la reforma para transformar la relación entre la Policía y la ciudadanía, todavía no alcanza el despliegue territorial previsto.

De los 355 cuadrantes contemplados, solo 206 están activos y 149 permanecen pendientes, de acuerdo con la línea base establecida inicialmente para el escalamiento del plan a la que tuvo acceso Diario Libre.

El esquema, que comenzó con un pilotaje en cuatro departamentos, abarca ahora otros 20 territorios para su expansión e incluye 232 corredores policiales, de los cuales 153 fueron habilitados y 79 siguen pendientes.

La cobertura parcial responde a un conjunto de limitaciones que van más allá de las zonas designadas, entre ellas brechas de personal, supervisión, tecnología e infraestructura, que condicionan la capacidad del modelo a operar de manera sostenida.

En materia de movilidad, por ejemplo, de las 291 motocicletas destinadas al patrullaje, 182 estaban en buen estado, mientras 58 requerían mantenimiento básico y 50 se encontraban en reparación o fuera de servicio, y 179 unidades disponibles todavía no contaban con la línea gráfica institucional.

El déficit mínimo calculado era de 149 motocicletas tomando como referencia una unidad por cuadrante. En la práctica, esto significa que figurar dentro de las zonas previstas para la expansión no garantiza que estas cuenten con los recursos necesarios para sostener una presencia policial permanente.

Más de 5,000 policías vinculados

En noviembre de 2025, la Policía Nacional informó que 6,500 agentes habían sido formados bajo el nuevo modelo educativo y que 1,800 de los 2,421 graduados de esa promoción serían incorporados al modelo de patrullaje preventivo como parte de la agenda de reforma del Gobierno de incorporar 20,000 nuevos miembros para 2028.

A la fecha fueron identificados 5,414 policías vinculados al esquema donde 4,456 correspondían a los departamentos incluidos en el escalamiento y 958 a los cuatro territorios donde se desarrolló el pilotaje.

Sin embargo, la información disponible no establece cuántos corresponden a cada uno de los 206 cuadrantes activos, cómo se distribuyen por turnos ni cuántos están disponibles de forma permanente para patrullar durante los tres turnos.

Entrenamiento avanza, pero operación exige más

Uno de los componentes que presenta mayores avances es la capacitación del personal. En el marco de la cooperación bilateral con la Policía de Colombia, 70 instructores del Sistema Táctico Básico Policial (Sitab) han sido formados para las escuelas de entrenamiento policial.

La capacitación incluye atención al ciudadano, protección legislativa, métodos de intervención policial, defensa personal y control policial, manejo de armas de fuego y menos letales, tácticas de intervención y aseguramiento de la escena del delito.

En total, 3,068 personas vinculadas al escalamiento del modelo en 24 zonas priorizadas han sido capacitadas. A esta cifra se suman cerca de 5,832 estudiantes, para un total aproximado de 8,900 personas formadas en el Sitab dentro del proceso de profesionalización policial.

Puesto a prueba

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, reportó el pasado mes una reducción de 35 % de los robos en las zonas piloto del nuevo modelo, resultado presentado como uno de los efectos de su implementación.

Al corte del 31 de julio de 2026, los informes de criminalidad registraban 5,011 robos a nivel nacional. De estos, 2,334 correspondían a robos simples, equivalentes al 46.6 %; 1,277 a asaltos o atracos (25.5 %); 361 a roturas de residencia (7.2 %); 255 a arrebatos (5.1 %) y 784 a otros tipos de robos (15.6 %).

La mayor concentración territorial se registraba en Santo Domingo Este, con 1,164 casos, seguido del Distrito Nacional, con 616, y Santiago, con 580. En el nivel barrial, Los Mina acumulaba 34 casos, Gascue 29 y La Caleta 28.