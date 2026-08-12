Colectivo pide regular la migración con respeto a los derechos humanos

Representantes de los sectores religioso, sindical, salud y sociedad civil . ( DIARIO LIBRE / JOLIVER BRITO )

Representantes de los sectores religioso, sindical, salud y sociedad civil participaron este miércoles en el encuentro "Voces Solidarias: Por una conversación nacional más humana y basada en derecho", donde coincidieron en la necesidad de impulsar políticas migratorias que armonicen la seguridad y el cumplimiento de la ley con el respeto a los derechos humanos, la institucionalidad democrática y el desarrollo económico del país.

La vocera del Colectivo Migración y Derechos Humanos, Guadalupe Valdez, explicó que el objetivo del panel es escuchar las voces de diversos sectores como la Iglesia, de los trabajadores del sector de la construcción, del sector agrícola, de las mujeres, de las enfermeras, de las obreras y de los obreros.

Esto para que, según dijo, se pueda construir un diálogo que respete el cumplimiento de la ley migratoria y que al mismo tiempo se garantice el respeto a la dignidad humana y los derechos de todos, incluyendo los inmigrantes sin importar su estatus legal o migratorio.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/12/whatsapp-image-2026-08-12-at-125142-pm-1-536b59c8.jpeg Representantes de los sectores religioso, sindical, salud y sociedad civil (JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/12/whatsapp-image-2026-08-12-at-125142-pm-8cd948f9.jpeg Encuentro "Voces Solidarias: Por una conversación nacional más humana y basada en derecho". (JOLIVER BRITO) ‹ >

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"Este diálogo nos va a permitir escuchar esas diversas voces y nos va a permitir poder aportar en los diversos espacios de nuestro país para que haya una migración regular, una migración que respete la dignidad humana y respete los derechos fundamentales", aseguró.

Agregó que con esto el colectivo trata de construir propuestas y caminos que conduzcan a que la República Dominicana siga siendo un país solidario y que respeta y garantiza derechos.

Doctrina Social de la Iglesia

En representación de la Iglesia Católica participó el sacerdote jesuita Pablo Mella, quien explicó desde la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) la posición que tiene la Iglesia sobre el trato a los inmigrantes.

El religioso destacó que desde el papa Leon XIII hasta nuestros días la DSI ha sostenido que "ningún ser humano deja de ser sujeto de derechos por el hecho de cruzar una frontera".

"Desde 1891, la doctrina social de la Iglesia sostiene un derecho de emigrar fundado no en la ley civil, sino en la dignidad de la persona creada a imagen de Dios", aseguró.

Dijo que la pregunta que la sociedad debe plantearse no es si un Estado puede limitar la migración, sino la manera en como lo hace.

"Lo que tenemos que preguntarnos es si los Estados lo hacen desde la verdad, sin prácticas injustas y vejatorias y respetando el destino universal de los bienes", afirmó.

Por último señalo y criticó la política migratoria de estos años, la cual, según dijo, ha experimentado una escalada orientada hacia la exclusión social del migrante.

"Ha pasado de sanciones administrativas a transportistas y a rentadores en 2021, a un cierre militar de frontera declarado amenaza a la soberanía en 2023, hasta llegar en 2025 a una cuota de 10,000 deportaciones semanales y a la eliminación total de la gratuidad hospitalaria para pacientes extranjeros", afirmó el sacerdote.

Sobre el panel

El panel fue organizado por el Colectivo Migración y Derechos humanos en el auditorio de la facultad de ciencias jurídicas y políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) la mañana de este miércoles.

La jornada fue moderada por Tatiana Rosario e inició con las palabras de apertura de Guadalupe Valdez. Además, María Martínez, del Movimiento Sociocultural para los Trabajadores Haitianos (MOSTHA), presentó un análisis sobre el Reglamento de Migración.

Como expositores participaron Pablo Mella, por el sector eclesial; Eulogia Familia, en representación del sector sindical; Carlos Hernández, por el sector construcción; Francisca Peguero, por el sector salud y José Manuel Venegas, de la asociación de productores de café de Jarabacoa.