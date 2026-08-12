RD participa en Panamá en foro regional contra los cárteles y el crimen organizado

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, y Peter Brian Hegseth, secretario de guerra de EE. UU. ( FOTO CEDIDA POR EL MIDE )

Una delegación de alto nivel de República Dominicana, encabezada por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, participa en el Foro de la Coalición de las Américas Contra los Cárteles (A3C), que reúne en Panamá a autoridades de defensa y seguridad de unos 18 países del hemisferio.

El encuentro, que se desarrolla los días 11 y 12 de agosto, busca fortalecer la cooperación regional para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, mediante el intercambio de información e inteligencia y una mayor coordinación entre las instituciones de seguridad de los países participantes.

La delegación

Además de Fernández Onofre, la delegación dominicana está integrada por el viceministro de Seguridad Interior del Ministerio de Interior y Policía, Edwin Eusebio Féliz Brito; el director del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), Luis Soto; el director de Inteligencia del Ministerio de Defensa, general de brigada Enrique Armando Aguilera Trujillo, ERD, y el enlace de República Dominicana para la iniciativa Escudo de las Américas, general de brigada Edgar Tiburcio.

Te puede interesar Ministro de Defensa encabeza inauguración de varias obras en la Armada de RD

Los temas a abordar

Durante el foro se abordan temas relacionados con las amenazas regionales, el intercambio de inteligencia, la seguridad fronteriza y la coordinación de capacidades para enfrentar las estructuras logísticas, financieras y operativas de las organizaciones criminales.

El encuentro tiene como anfitrión al Gobierno de Panamá y cuenta con una representación de alto nivel de Estados Unidos, encabezada por el secretario de Guerra, Pete Hegseth; el comandante del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), general Francis Donovan, y la enviada especial de Estados Unidos para Escudo de las Américas, Kristi Noem.

La participación dominicana busca fortalecer los canales de cooperación con Estados Unidos y las demás naciones participantes, así como ampliar el intercambio de información e inteligencia para enfrentar las actividades de las organizaciones criminales transnacionales.

De acuerdo con la información suministrada, la presencia de autoridades de defensa, seguridad interior e inteligencia refleja el enfoque integral con el que República Dominicana aborda los desafíos relacionados con el crimen organizado transnacional.

El Gobierno dominicano también procura fortalecer las capacidades nacionales para la vigilancia y protección de sus espacios terrestre, marítimo y aéreo, especialmente frente al narcotráfico, el tráfico ilícito y otras actividades vinculadas al crimen organizado.

La participación en el foro A3C reafirma la disposición de República Dominicana de trabajar con sus socios regionales en mecanismos de cooperación y coordinación para enfrentar amenazas que trascienden las fronteras nacionales.