Supérate acerca sus servicios en Boca Chica con nueva oficina para atender a beneficiarios

La directora general de Supérate, Mayra Jiménez en la apertura de la nueva Oficina de Servicios en Boca Chica. ( CEDEDA POR SUPÉRATE )

La Dirección de Desarrollo Social Supérate puso en funcionamiento una nueva oficina de servicios en Boca Chica, con el propósito de acercar la atención a las familias beneficiarias y reducir los traslados hacia otras demarcaciones para realizar trámites.

La apertura responde a una solicitud planteada por familias beneficiarias durante un encuentro con la institución, informó la directora general de Supérate, Mayra Jiménez.

También destacó que el nuevo espacio permitirá ofrecer una atención más cercana y eficiente a los residentes del municipio.

Jiménez informó que Supérate beneficia actualmente a 48,207 hogares de Boca Chica mediante programas de protección social y subsidios como Aliméntate, Bonogás y Bonoluz.

El alcance de la institución también incluye a familias vinculadas al sistema educativo.

Los incentivos Aprende y Avanza benefician a 1,957 familias de Boca Chica y del distrito municipal de La Caleta, de acuerdo con los datos ofrecidos por la entidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/13/whatsapp-image-2026-08-12-at-80055-pm-162c4868.jpeg Beneficiarios de la nueva oficina de Supérate en Boca Chica. (CEDEDA POR SUPÉRATE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/13/whatsapp-image-2026-08-12-at-80054-pm-1-4a185c33.jpeg La directora general de Supérate, Mayra Jiménez se dirige a los presentes. (CEDEDA POR SUPÉRATE) ‹ >

Servicios ofrecidos

El nuevo punto de atención permitirá a los beneficiarios realizar gestiones relacionadas con la actualización de datos y la composición del núcleo familiar, consultar información sobre los programas sociales y presentar reclamaciones vinculadas con su medio de pago.

También podrán recibir orientación sobre cursos, capacitaciones y otros programas desarrollados por Supérate.

En un comunicado, la institución explicó que la instalación de esta oficina busca optimizar los tiempos de respuesta y disminuir las barreras geográficas que enfrentaban los beneficiarios que debían trasladarse a otras localidades para recibir atención.

Con esta apertura, Supérate amplía su presencia territorial en Boca Chica y facilita el acceso directo de miles de familias a los servicios relacionados con los programas de protección social.