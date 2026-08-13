Armada recibe donativos para familias afectadas por terremoto en Colombia

Centro de acopio habilitado en Base Naval «27 de Febrero». ( ESTARLIN ROSA )

Desde ayer, miércoles, la Armada de la República Dominicana habilitó un centro de acopio para la recepción de donativos destinados a las familias afectadas tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el pasado lunes.

El centro fue instalado en la Base Naval «27 de Febrero», ubicada en el municipio Santo Domingo Este. Durante un recorrido por el espacio este jueves, se observaron cajas con insumos como mascarillas. Personal apostado en la zona indicó que el primer día suele ser más lento mientras se difunde la convocatoria.

El organismo castrense recordó que la iniciativa forma parte de una serie de medidas de apoyo humanitario para contribuir con las comunidades afectadas por el sismo, en respuesta a una solicitud preliminar de asistencia internacional formulada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/13/1382026-armada-habilita-centro-de-acopio-para-damnificados-tras-terremoto-en-colombia-fotos-estarlin-rosa1-0db85532.jpg Parte del donativo recibido. (ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/13/1382026-armada-habilita-centro-de-acopio-para-damnificados-tras-terremoto-en-colombia-fotos-estarlin-rosa-b5257ad4.jpg Los donativos son llevados en fundas o cajas. (ESTARLIN ROSA) ‹ >

¿Qué se necesita?

"Lo que más se está necesitando son alimentos, enlatados, agua e insumos médicos, como analgésicos, antibióticos, vendas para curar heridas y guantes", indicó la sargento Carla Mora, quien forma parte del personal que brinda asistencia en el centro.

Otros productos que pueden ser donados son líquidos de hidratación, insumos para niños y artículos de cuidado infantil e higiene personal.

La convocatoria está abierta tanto a ciudadanos particulares como a empresas e instituciones. Las donaciones pueden ser entregadas en fundas o cajas, aunque el personal explicó que estas últimas facilitan su organización y posterior traslado.

El personal explicó que, cuando una persona entrega una contribución, se registran sus datos y, cuando corresponde, la institución a la que representa, así como el tipo de donación recibida.

Clasificación de donativos

Una vez recibidos, los artículos son organizados según su categoría, embalados y preparados para su traslado, explicó la teniente Indhira Mora durante el recorrido.

Las encargadas explicaron que los productos son clasificados en alimentos, artículos para niños y adultos, productos de higiene, ropa y otros insumos. Posteriormente, son colocados en paletas y pesados antes de ser embarcados.

Consultadas sobre hasta cuándo la población podrá enviar sus donativos, explicaron que desconocen la fecha específica. Recordaron que los interesados pueden acudir al centro todos los días, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

A través de un comunicado, las autoridades informaron que, para obtener información adicional o coordinar la entrega de donaciones, los interesados pueden comunicarse al 829-762-2054.

Balance

El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el lunes buena parte de Colombia deja 273 muertos, 3,824 heridos y 377 desaparecidos, mientras un nuevo sismo estremeció este jueves la zona del epicentro.

El nuevo balance, divulgado este jueves por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), reduce de 496 a 377 el número de desaparecidos y cifra en 40,753 las familias afectadas, 12,584 las viviendas destruidas y 74,873 las averiadas. Además, reporta 172 edificios colapsados, 2,198 centros educativos y 216 centros de salud afectados.