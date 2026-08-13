Ayuntamiento del Distrito Nacional realiza honras fúnebres en honor a Licho Matos

Retrato del exregidor y exdiputado de la capital, Andrés "Licho" Matos. ( FOTO CEDIDA POR LA ALCALDÍA DEL DISTRITO NACIONAL. )

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, encabezó este jueves las honras fúnebres realizadas para despedir al exregidor y exdiputado de la capital, Andrés "Licho" Matos.

La ceremonia fue realizada en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, en el Palacio Municipal.

Durante las palabras centrales, la edil aseguró que el amor no muere, sino que se transforma y elogió la forma tan auténtica y directa que Matos tenía para tratar a las personas y hacerlas sentir especiales.

"A mí me duele profundamente el corazón al tener que despedir hoy a Licho", afirmó la alcaldesa.

Describió al exfuncionario como transparente, sincero, trabajador y comprometido, de acuerdo a una nota de prensa.

"Licho es el ejemplo de lo maravilloso que puede ser el servicio público cuando tú estás rodeado de las personas correctas", expresó.

La también aspirante presidencial del PRM destacó el inmenso amor por el prójimo que caracterizaba a Licho Matos.

"A pesar de que hoy despedimos su cuerpo físico, todos tenemos a Licho en nuestros corazones y la tarea ahora es, como ya he dicho, honrarlo", manifestó Carolina.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/14/whatsapp-image-2026-08-13-at-92018-pm-3-e81eded5.jpeg La alcaldesa del Distrito Nacional Carolina Mejía (FOTO CEDIDAS POR LA ALCALDÍA DEL DISTRITO NACIONAL.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/14/whatsapp-image-2026-08-13-at-92017-pm-6cde4e5f.jpeg Honras fúnebres en honor a Licho Matos en el Palacio Municipal del Distrito Nacional. (FOTO CEDIDAS POR LA ALCALDÍA DEL DISTRITO NACIONAL.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/14/whatsapp-image-2026-08-13-at-92018-pm-aca38b3c.jpeg La alcaldesa del Distrito Nacional Carolina Mejía entrega la bandera a familiares de Licho Matos. (FOTO CEDIDAS POR LA ALCALDÍA DEL DISTRITO NACIONAL.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/14/whatsapp-image-2026-08-13-at-92018-pm-1-efd81961.jpeg Honra fúnebres en honor al exregidor y exdiputado Andrés "Licho" Matos. (FOTO CEDIDAS POR LA ALCALDÍA DEL DISTRITO NACIONAL.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/14/whatsapp-image-2026-08-13-at-92018-pm-2-9df4f645.jpeg Retrato de Andrés "Licho" Matos. (FOTO CEDIDAS POR LA ALCALDÍA DEL DISTRITO NACIONAL.) ‹ >

Resaltó que desde el Ayuntamiento del Distrito Nacional se agradece el regidor que fue, por el gran diputado, por el enorme servidor público, por el extraordinario comunicador, pero, sobre todo, por ser un hermano que la vida le regaló.

Las honras fúnebres se desarrollaron con la presencia de familiares y amigos de Licho, así como por concejales y colaboradores de la Alcaldía del Distrito Nacional que se unieron al dolor que embarga a quienes lo conocieron.

El trabajo de Licho Matos

El político Andrés Matos fue diputado de la circunscripción tres del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Dominicano en el periodo 1998 – 2002. Asimismo, fungió como regidor desde 1994 hasta 1998.

Asimismo, tuvo una dilatada carrera comunicacional, tanto ligada a la política como a lo institucional. Matos formó parte del emblemático programa Tribuna Democrática, donde acompañó a José Francisco Peña Gómez. También fue director de Comunicaciones del Ministerio de Obras Públicas durante la gestión de Deligne Ascención.