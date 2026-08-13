Dasac y ARS Semma amplían asistencia social y atención médica para maestros
El acuerdo firmado contempla asistencia alimentaria, acceso a servicios de salud, entrega de ayudas técnicas y la coordinación de jornadas comunitarias de prevención y atención médica
La Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac) y la Administradora de Riesgos de Salud para Maestros (ARS Semma) firmaron este jueves un acuerdo de cooperación para ampliar la atención integral a docentes, jubilados, pensionados y sus familiares en condiciones de vulnerabilidad.
La alianza contempla asistencia alimentaria, acceso a servicios de salud, entrega de ayudas técnicas y la coordinación de jornadas comunitarias de prevención y atención médica.
Como parte del acuerdo, Dasac facilitará, según disponibilidad, equipos de apoyo para pacientes en recuperación, entre ellos sillas de ruedas y otros dispositivos, además de raciones alimenticias adaptadas a necesidades especiales.
El convenio también establece la coordinación de operativos de salud preventiva, apoyo en salud mental y la identificación de casos prioritarios para canalizar las ayudas requeridas.
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El director general de Dasac, Edgar Augusto Féliz Arbona, destacó que la iniciativa busca fortalecer la respuesta del Estado ante familias que enfrentan situaciones de salud y vulnerabilidad.
"Estamos uniendo capacidades para que ninguna familia quede desprotegida cuando más necesite el apoyo del Estado", expresó.
Mientras, el director ejecutivo de ARS Semma, Luis René Canaán Rojas, afirmó que el acuerdo permitirá ofrecer a los afiliados una atención que trascienda la respuesta médica y tome en cuenta sus necesidades sociales.
Atención gratuita en hospitales Semma
Uno de los puntos establecidos en el acuerdo es que los usuarios y beneficiarios debidamente referidos por Dasac podrán recibir de manera gratuita atención médica integral, ambulatoria, hospitalaria, quirúrgica y de emergencias en los hospitales Docentes Semma Santo Domingo y Semma Santiago.
Las instituciones también conformarán un comité de cuatro miembros encargado de dar seguimiento al convenio, evaluar los resultados y agilizar la atención de casos complejos.
Según lo informado, esta coordinación busca fortalecer la red de protección social y sanitaria dirigida al sector magisterial y sus familias en todo el territorio nacional.