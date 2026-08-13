Este jueves, el Gobierno entregó a las Fuerzas Armadas un nuevo complejo de entrenamiento táctico que utilizará modernas instalaciones de simulación de tiro y entrenamiento físico para fortalecer la preparación operacional de los militares.

Una de las principales novedades de la obra es el Centro de Entrenamiento Táctico Virtual de las Fuerzas Armadas, que cuenta con 1,089 metros cuadrados de construcción y siete salas de entrenamiento virtual.

El centro tiene capacidad para entrenar simultáneamente a más de 355 soldados, cantidad equivalente al personal operativo de un batallón de infantería.

De acuerdo con las autoridades, una de estas aulas está destinada exclusivamente al tiro de precisión, lo que la hace única en República Dominicana, el Caribe y Centroamérica.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/13/whatsapp-image-2026-08-13-at-122744-pm-63a38b07.jpeg Una de las siete salas del Centro de Entrenamiento Táctico Virtual de las Fuerzas Armadas. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/13/whatsapp-image-2026-08-13-at-122745-pm-c233cf9b.jpeg Un soldado manipula un arma en una sala del Centro de Entrenamiento Táctico Virtual de las Fuerzas Armadas. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) ‹ >

El ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, explicó que el entrenamiento con los dispositivos virtuales permitirá un ahorro superior a 300 millones de pesos anuales por concepto de municiones, además de reducir los riesgos asociados a las prácticas con fuego real.

El funcionario indicó que, con estas instalaciones, las Fuerzas Armadas disponen de 12 salas de tiro virtual. Una fue donada por Perú y las otras 11 fueron construidas y puestas en funcionamiento durante la actual gestión del presidente Luis Abinader.

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La infraestructura dispone, además, de tres aulas para instrucción, oficinas, área de esparcimiento, baterías de baños, taller de armas y estacionamiento.

El sistema permitirá evaluar el desempeño individual y colectivo de los soldados, identificar oportunidades de mejora y desarrollar destrezas como precisión, coordinación y capacidad de respuesta en ambientes controlados.

Línea Cero

Como parte del proyecto, también fue inaugurado el Centro de Entrenamiento Táctico-Físico Línea Cero, que cuenta con una pista de obstáculos y una torre de alpinismo militar.

Denominadas "Aquí nace el guerrero", estas áreas estarán destinadas al fortalecimiento de la condición física, la resistencia mental, la disciplina y el trabajo en equipo de oficiales, cadetes y soldados de las diferentes instituciones que integran las Fuerzas Armadas.

Inversión y ubicación

Entre las instalaciones de entrenamiento virtual y físico, el Gobierno ejecutó alrededor de 80 millones de pesos, de acuerdo con Fernández Onofre.

El complejo está ubicado en las instalaciones de entrenamiento del Ejército de la República, en San Isidro, municipio Santo Domingo Este. Por su cercanía, permitirá que sus capacidades sean aprovechadas directamente por la Academia Militar del Ejército "Batalla de Las Carreras" y la Dirección de Educación, Capacitación y Entrenamiento Militar, así como por unidades de la Fuerza Aérea de República Dominicana y la Armada de República Dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/13/dec61bcd-6129-488e-b6b8-deedb62b7050-87567ee2.jpg El presidente Luis Abinader (al centro) corta la cinta inaugural del Centro de Entrenamiento Táctico Virtual. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/13/b90b0ccb-a1de-4108-b7f1-bbf40ab989d0-6d6cd3d5.jpg El presidente Luis Abinader da el pistolazo inicial en la inauguración del Centro de Entrenamiento Táctico Virtual. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) ‹ >

Preparados para cualquier evento

El acto de inauguración fue encabezado por el presidente Luis Abinader, quien enfatizó que su gestión se ha enfocado en modernizar las Fuerzas Armadas en materia tecnológica y armamentística, así como en mejorar las condiciones del personal.

Asimismo, aseguró que, desde que asumió el poder, los cuerpos castrenses exhiben importantes avances y se encuentran preparados para enfrentar cualquier situación interna o externa, especialmente en el contexto de la escalada de la crisis en Haití.

El mandatario afirmó que la transformación de las Fuerzas Armadas forma parte de una política sostenida para mejorar las capacidades, herramientas y condiciones en las que se forman los miembros de los cuerpos castrenses, con una visión de largo plazo.

El cierre del evento estuvo matizado por una demostración en vivo del uso de las instalaciones de Línea Cero, en la que actuaron decenas de militares en formación.