Policía mata en Higüey a joven buscado por presunto robo y agresión física

Roberto Then Almeida, alias "Yensy" y/o "El Mello" de 24 años, murió este jueves luego de resultar herido de bala durante un presunto enfrentamiento con agentes policiales que realizaban varios allanamientos en su búsqueda, en Higüey, provincia La Altagracia.

Then Almeida, quien residía en el sector Villa Cerro, fue trasladado al Hospital de Especialidades Nuestra Señora de la Altagracia, donde falleció mientras recibía atenciones médicas en el área de emergencias, conforme al parte policial.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:00 de la tarde de este jueves 13 de agosto, durante un operativo desplegado por miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) para localizar al hombre, quien era buscado por su presunta vinculación con varios hechos delictivos, entre ellos robo y agresión física.

De acuerdo con la información contenida en una ficha de búsqueda de la Policía Nacional, Then Almeida estaba prófugo y era altamente peligroso y era buscado mediante las órdenes de arresto números 05580-2025, 01013-2026 y 01537-2026.

La ficha señala que el hombre era requerido por su presunta participación en hechos tipificados como robo y agresión física, en violación de los artículos 379 y 309 del Código Penal Dominicano.

Durante el operativo realizado este jueves se produjo el presunto enfrentamiento, en el que Then Almeida resultó herido de bala. Posteriormente fue trasladado al centro hospitalario, donde murió mientras recibía atenciones médicas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/14/whatsapp-image-2026-08-13-at-65542-pm-386f6ccf.jpeg Ficha de la Policía Nacional donde se daba a conocer la búsqueda de Roberto Then Almeida, alias "Yensy" y/o "El Mello". (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA POLICÍA)

Siete registros policiales activos

Además de las órdenes de arresto, Roberto Then Almeida tenía siete registros policiales activos, de acuerdo con los datos vinculados a su historial.

Uno de estos registros está relacionado con su presunta participación en un robo en el que varias personas habrían sido despojadas de motocicletas, dinero en efectivo, carteras con documentos personales y otras pertenencias.

Los seis registros restantes están relacionados con casos descritos como "robo en general", registrados en diferentes fechas.

Las circunstancias en las que se produjo el presunto enfrentamiento y la muerte de Then Almeida son investigadas por las autoridades, de acuerdo a la entidad.

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